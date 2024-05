VOTO MONTESILVANO: PRESENTATA LISTA CANDIDATI FRATELLI D’ITALIA

MONTESILVANO – “Abbiamo composto una lista di grande spessore, espressione di tutte le componenti della società civile, nata spontaneamente e con una percentuale di presenza femminile addirittura superiore a quella maschile”.

Così Lillo Cordoma, ha esordito questa mattina in conferenza stampa per la presentazione della lista dei candidati di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali di Montesilvano (Pescara).

“Sono orgoglioso – ha evidenziato – di aver accettato la candidatura del giovane Nicola Piccirillo, diplomando, che in controtendenza ad un mondo giovanile spesso distaccato e lontano dalla politica, ha voluto dare un segnale forte di partecipazione e di condivisione di ideali. In quanto candidato – ha precisato Cordoma – da ieri mi sono autosospeso dal ruolo di coordinatore cittadino fino alla data del 9 giugno 2024”.

Presenti in conferenza stampa anche il sindaco uscente, Ottavio De Martinis, il segretario provinciale FdI, Stefano Cardelli, i consiglieri regionali, Leonardo D’Addazio e Luca De Renzis, ed il coordinatore della lista, Andrea Fantuzzi.

“Ringrazio Fratelli d’Italia – ha dichiarato De Martinis – che si è dimostrato un solido punto di riferimento del centrodestra. Per i risultati centrati in questa consiliatura ringrazio gli assessori e i consiglieri uscenti per l’ottimo lavoro svolto e tanti sono ancora i progetti da portare a termine, sia sul fronte dei servizi che della manutenzione della città e soprattutto sulla valorizzazione della sua vocazione turistica”.

“Sono certo che questa lista otterrà i maggiori consensi – ha commentato Cardelli – ed auspico che la presenza di Fratelli d’Italia, in Consiglio quanto in Giunta, sarà decisiva come sempre in termini di quantità e di qualità”.

Di seguito, l’elenco dei candidati: Bellisari Maria Antonietta Comardi Deborah Raffaella Cordoma Pasquale detto “Lillo” Cozzi Valter Del Vinaccio Simona Di Clemente Manuela Di Felice Valentina Di Pasquale Francesco Di Stefano Gabriele Florio Luca Forconi Marco Aurelio Getulio Garramone Francesco Iodice Annamaria Liberatore Isabella Mene’ Giuseppe Palumbo Angelita Pettinella Cesare Piccirillo Nicola Puzone Erika Rossi Damina detta “Giorgia” Ruggero Lino detto “Lino” Silvetti Laura Trisi Fiammetta Verrigni Sabrina.