L’AQUILA – Una prova di forza della compagine espressione del consiglio regionale uscente, che stravince le elezioni dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. La lista “Giornalisti per l’Ordine” ha infatti battuto 13 a 1 la lista “Controcorrente” vicina al Sindacato abruzzese dei giornalisti e legata al presidente dell’Ordine nazionale Carlo Bartoli. In virtù del risultato, “Giornalisti per l’Ordine” potrà riprendersi anche il ruolo di presidente regionale, che sarà scelto dal nuovo consiglio abruzzese.

Le urne del secondo turno di voto si sono chiuse ieri alle ore 18, lo spoglio si è concluso in tarda serata.

“Giornalisti per l’Ordine” ha innanzitutto eletto entrambi i delegati abruzzesi nel consiglio nazionale: il professionista Stefano Pallotta (presidente uscente dell’Ordine d’Abruzzo) e il pubblicista Oscar Antonio Buonamano.

La stessa lista ha poi eletto otto dei nove componenti del nuovo consiglio regionale: Antimo Amore, Germana D’Orazio, Andrea Mori, Stefano Dascoli, Marina Marinucci tra i professionisti e Andrea Lombardinilo, Giuseppe Galasso e Daniele Imperiale tra i pubblicisti. Un solo eletto in consiglio per la lista “Controcorrente”: il professionista Paolo Renzetti.

“Giornalisti per l’Ordine” ha ottenuto anche tutti e tre i posti per i revisori dei conti, con i professionisti Evelina Frisa e Giovanni Ruscitti e la pubblicista Fabrizia Cardinale.

TUTTE LE PREFERENZE DEL SECONDO TURNO

CONSIGLIO NAZIONALE PUBBLICISTI:

Oscar Antonio Buonamano 234 voti, eletto (lista Giornalisti per l’Ordine)

Piccioli Francesca, 126 voti, non eletta (lista Controcorrente)

CONSIGLIO REGIONALE PROFESSIONISTI (TURNO DI BALLOTTAGGIO):

Germana D’Orazio, 164 voti, eletta (Giornalisti per l’Ordine)

Andrea Mori, 145 voti, eletto (Giornalisti per l’Ordine)

Stefano Dascoli, 145 voti, eletto (Giornalisti per l’Ordine)

Marina Marinucci, 139 voti, eletta (Giornalisti per l’Ordine)

Paolo Renzetti, 123 voti, eletto (Controcorrente)

Marco Camplone, 121 voti, non eletto (Giornalisti per l’Ordine)

Anna Di Giorgio, 103 voti, non eletta (Controcorrente)

Sergio Sciarra, 85 voti, non eletto (Controcorrente)

Andrea Rapino, 80 voti, non eletto (Controcorrente)

Leonarda D’Alonzo, 65 voti, non eletta (Controcorrente)

CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICISTI:

Andrea Lombardinilo, 238 voti, eletto (Giornalisti per l’Ordine)

Giuseppe Galasso, 237, voti eletto (Giornalisti per l’Ordine)

Daniele Imperiale, 236 voti eletto (Giornalisti per l’Ordine)

Giampiero Lattanzio, 131 voti, non eletto (Controcorrente)

REVISORI DEI CONTI PROFESSIONISTI (TURNO DI BALLOTTAGGIO):

Giovanni Ruscitti, 136 voti, eletto (Giornalisti per l’Ordine)

Evelina Frisa, 134 voti, eletta (Giornalisti per l’Ordine)

Luca Pompei, 125 voti, non eletto (Controcorrente)

Dino Venturoni, 35 voti non eletto

REVISORI DEI CONTI PUBBLICISTI:

Fabrizia Cardinale, 237 voti, eletta (Giornalisti per l’Ordine)

Riccardo Clinco, 110 voti, non eletto (Controcorrente)

(Sono stati eletti al primo turno: Stefano Pallotta al consiglio nazionale per i professionisti e Antimo Amore per il consiglio regionale professionisti, entrambi della lista Giornalisti per l’Ordine)