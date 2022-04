VOTO ORTONA, AZIONE A SOSTEGNO DEL CANDIDATO A SINDACO COCCIOLA

ORTONA – In occasione dell’inaugurazione della sede elettorale del candidato sindaco di Ortona (Chieti), l’avvocato Ilario Cocciola, “Azione” di Carlo Calenda annuncia il suo sostegno definendolo il candidato “ideale che più incarna lo spirito di un partito serio e pragmatico come il nostr”o.

“Anticipiamo la scelta che proporremo al direttivo provinciale – spiega in una nota il segretario provinciale Giovanni Luciano – che si esprimerà a breve per rendere nota la propria posizione per ogni Comune che il 12 giugno rinnoverà il proprio consiglio comunale”.

“Ortona è un centro importante – sottolinea Luciano – e possiede un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo, non solo della città, ma dell’interno territorio circostante e per tutto l’Abruzzo, vista l’esigenza di una maggiore connessione alle reti viarie e ferroviarie, oltre che a sostegno della Zona economica speciale (Zes)”.

“Il porto di Ortona non è solo degli ortonesi, ma deve essere generosamente messo al servizio di tutti gli abruzzesi facendolo sviluppare – aggiunge il segretario provinciale – ne abbiamo sentito parlare solo da Ilario Cocciola e molto dagli esponenti del circolo di Ortona in Azione, candidati nelle liste civiche che lo sostengono: per questo ribadiamo che Azione a Ortona sarà con Cocciola”.