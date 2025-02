VOTO ORTONA: BUCCI (LEGA), “FDI RIVEDA LA SUA POSIZIONE, CENTRODESTRA SI PRESENTI UNITO”

ORTONA – “La Lega Ortona sin dall’inizio è stata disponibile a qualsiasi soluzione pur di vedere il centrodestra unito alle elezioni. Nel corso delle settimane, sono stati indicati diversi candidati e avanzate varie proposte. E la Lega non ha mai eccepito nulla. Ad un certo punto, quando si è deciso di portare al tavolo tre giovani, c’è stata anche la condivisione su un candidato del nostro partito e nello specifico di Alessandro Ranalli. Poi, comunque, abbiamo continuato a lavorare per un centrodestra compatto. Oggi, vista la situazione che si è creata, ci sentiamo di rivolgere ancora un appello a tutta la coalizione a presentarci uniti alla sfida elettorale che di qui a poco ci attende”.

Così, in una nota, il coordinatore provinciale della Lega Chieti, Maurizio Bucci.

“In particolare, l’appello – sottolinea Bucci – è rivolto ai dirigenti locali di Fratelli d’Italia, che non hanno atteso le decisioni del tavolo nazionale, basandosi su un sondaggio che, a mio avviso, lascia il tempo che trova. I sondaggi così come gli exit poll, sempre secondo il mio personale parere, sono spesso ad uso e consumo di chi li propina. Ci auguriamo, quindi, che Fratelli d’Italia possa rivedere la propria posizione e unirsi da subito al resto del centrodestra per quella che potrebbe essere una cavalcata vincente già al primo turno”.

“La Lega oggi è schierata con gli altri quattro partiti della coalizione che, insieme alle liste civiche, andranno comunque avanti per la loro strada”, conclude.