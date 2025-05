VOTO ORTONA: DI NARDO, “RISULTATO CHE PREMIA 7 ANNI DI LAVORO”

ORTONA – “Questo risultato conferma la forza che il centrodestra è riuscito a conquistare in questi anni a Ortona. Sette anni di opposizione in cui, come capogruppo, posso dire di non aver mai mollato, mettendo insieme ogni forza che potesse contribuire a dare nuova vita alla nostra città”.

Sono le parole di Angelo Di Nardo, candidato a sindaco di Ortona per Fratelli d’Italia, Di Nardo Sindaco, Città che amo e Forza giusta per Ortona, al ballottaggio con l’altro candidato di centrodestra Nicola Fratino.

“Oggi sono al ballottaggio con quelli che avrebbero potuto e, mi permetto di sottolineare, dovuto essere nostri alleati: lo dico non per recriminare, ma per riaffermare ancora una volta il valore dell’unità che noi abbiamo voluto perseguire fino all’ultimo giorno. Il mio programma è nella forza del mio lavoro, quello che tutti hanno potuto seguire ogni giorno nell’arco di sette anni: sono sempre stato al servizio della mia città. Da domani, con la fiducia della comunità ortonese, il mio impegno sarà ancora maggiore”, conclude.