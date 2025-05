VOTO ORTONA: FRATINO, “SODDISFATTI PER RISULTATO, RAMMARICO PER NON ESSERE ANDATI UNITI”

ORTONA – “Sembra profilarsi un ballottaggio nel centrodestra, noi siamo molto soddisfatti per questo risultato che era nelle previsioni. Resta il rammarico per non essere andati uniti, anche se ci abbiamo provato”.

Sono le prime parole del candidato a sindaco di Ortona (Chieti) Nicola Fratino – sostenuto da Forza Italia Berlusconi Fratino sindaco, Ortona popolare, Noi moderati, Lega Salvini Abruzzo, Alleanza per Ortona – mentre si va profilando il ballottaggio con l’altro candidato Angelo Di Nardo, sostenuto da Fratelli d’Italia, Di Nardo Sindaco, Forza giusta per Ortona, Città che amo.

“Parleremo ai cittadini riproponendo il nostro programma, di cui siamo molto soddisfatti, faremo una campagna basata su contenuti e proposte, mai contro qualcuno. In merito agli apparentamenti avremo modo di decidere più in là visto che adesso niente è certo”.