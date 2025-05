VOTO ORTONA: INSULTI SU MANIFESTI CANDIDATA CANOSA, “SPORGERO’ DENUNCIA”. SOLIDARIETA’ NAPOLIONE

ORTONA – “Ci risiamo! Su tutti i miei manifesti elettorali frasi ingiuriose che non posterò. L’aria è sempre la stessa se non peggiore. C’è una parte oscura della nostra città che non vuole nemmeno la normale competizione ma fango, inganno, falsità. Sporgerò denuncia anche se sono consapevole del fatto che ci attengono 20 giorni difficili”.

A scriverlo, sui social, Cristiana Canosa, candidata a sindaco di Ortona (Chieti) – già vicesindaco dell’ex primo cittadino Leo Castiglione, anche lui candidato – sostenuta dalle liste “Pari opportunità”, “Fare per contrade e quartieri”, “Cristiana Canosa sindaco” e “Ortona protagonista”.

Sul fatto ha espresso solidarietà, in una nota, Nicola Napolione, candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle: “Mi sento in dovere di comunicare la mia solidarietà alla candidata sindaco Cristiana Canosa per le scritte apparse sui manifesti elettorali. Non è così che si migliora Ortona, che ha bisogno di andare oltre i personalismi e un’immagine diversa all’esterno del proprio territorio”.

“Abbiamo bisogno di sana competizione, anche accesa in alcuni casi, accettando critiche e satira, ma rispettosa di ogni persona che si avvicina alla competizione elettorale chiunque essa sia. Il rispetto delle persone per me è alla base di tutto”.