VOTO ORTONA: LA CARICA DEI 7 ASPIRANTI SINDACO, ECCO LE 24 LISTE E I 368 CANDIDATI

ORTONA – È partita a sette, alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio ad Ortona, 21.973 abitanti in provincia di Chieti.

Ben 368 i candidati nelle 24 liste depositate ieri all’ufficio elettorale del Comune.

Qui di seguito tutte le liste e i candidati.

Per il centrosinistra corre Ilario Cocciola, sostenuto da Partito democratico, Avs, Azione, Centro Democratico, Italia Viva, e dalla civica Il faro.

A rompere il campo largo il Movimento 5 stelle che candida invece Nicola Napolione.

Per il centrodestra diviso sono due i candidati di punta: Angelo Di Nardo, sostenuto da Fratelli d’Italia, Città che amo, Forza Giusta per Ortona, Di Nardo Sindaco, e Nicola Fratino, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Ortona popolare e Alleanza per Ortona.

In corsa anche il sindaco uscente Leo Castiglione, sostenuto da Cittadini consapevoli, Coerenza civica, Energie nuove, Il Comune delle idee, Cristiana Canosa per Ortona protagonista, Fare per contrade e quartieri, Lista rosa, Canosa Sindaco, Nicola Primavera per il Psi.

LISTE ANGELO DI NARDO

FRATELLI D’ITALIA

Franco Vanni, Fabio Palermo, Annamaria Rita Guarracino, Tommaso De Iure detto Davide, Luciana Notarfranco detta Luciana, Stefania d’Annunzio, Erica Civitarese, Giuseppe Piccinino, Andrea Piazza, Antonella Dentico, Giuseppina Nestore, Ivana Cataldo, Angelina Rosito, Matteo Ceri, Virginia Recchini e Daniele Iacca.

DI NARDO SINDACO

Alice Di Maio, Catia Della Festa, Loredana Arrizza, Italia Iurisci, Filomena Cristiani, Mecuccio Bracciale, Nicola Mangiocco, Evio Zappalorto, Antonio Candeloro, Pasqualino d’Angelo, Massimo Tatone, Giordano Cortignani, Pasquale Patriarca, Luigi Gagliardi, Tommaso Zappacosta e Patrizia Capodimonte

FORZA GIUSTA PER ORTONA

Ciccotelli Simone, D’Intino Matteo, Di Vincenzo Alessio, Iarlori Stefano, Potenza Francesco, Di Nardo Luigi, Tiberio Fernando, Viale Francesco, Buzzelli Ilenia, Cardone Paola, Durastante Giorgia, Gaspari Michela, Mancini Nadia, Memmo Giovanna, Orofino Elisabetta e Di Felice Anna Laura.

CITTA’ CHE AMO

Antonio Sorgetti, Italia Cocco, Francesco Polidoro, Alessandro Basti, Antonio Zazzini, Daniele Valà, Roberto Di Lullo, Michele Francillotti, Linda D’Angelo, Walter Sansini, Luciana Graziani, Floriana Iarlori, Franca Patriarca, Debora Potenza, Gianluca D’Intino e Luisella Alessandra Massari.

LISTE NICOLA FRATINO

FORZA ITALIA

Sonia Albanese, Domenico Barbone Paolini, Lucio Cieri, Lorenzo Crudele, Paola D’Alfonso, Massimo Dragani, Tommaso Gentile, Tommaso Iezzi, Rosanna Meletti, Federica Paolucci, Mario Paolucci, Massimo Gennaro Paolucci, Paola Pasqualone, Eugenio Rapino, Andrea Ricchiuti, Miranda Scarinci.

ORTONA POPOLARE – UDC

Gianluca Coletti, Giovanna Antonina Cecamore, Domenico De Iure, Concetta Di Tollo, Mirko D’Olimpio, Laura Florani, Marcello Rodolfo Ezio Forti, Federica Iurisci, Alessandro Luciani, Alessandra Majo, Filomena Marinozzi, Renato Masciarelli, Maria Monaco, Maria Rosaria Poti, Vincenza Quintiliani, Carlo Maria Emanuele Ricci.

ALLEANZA PER ORTONA

Simonetta Faraone, Paolo Cieri, Fabrizio Leonzio, Andrea Mangi, Giovanni Totaro, Alessio Osvaldo Tombesi, Giovanni Dragani, Federica Assalve, Chiara Paglione, Daniela Casanova, Simona Ciampoli, Stella Pennoni, Michele Giannini, Fabio Bisignani, Elio Consorti, Antonio Moretta.

NOI MODERATI

Claudio Di Lizio, Mariarosaria Barbone, Simona Damiani, Rocchina Decataldo, Lucia De Medio, Lorenzo Di Luzio, Michele Di Pumpo, Eugenio La Scala, Maria Teresa Miele, Lorenzo Piermatteo, Carlo Sanvitale, Lorenzo Staniscia, Fabio Tucci.

LEGA SALVINI

Lucia Maria Menè, Giuseppe Granata, Federico Nervegna, Fernando Di Camillo, Simona Cieri, Renato Bucco, Luca Liguori, Massimo Mangiacotti, Francesca Polidoro, Chiara Palizzi, Maria Teresa Montanari, Rosetta Lina Di Salvatore, Agnieszka Obrepalska, Marco Palmieri.

LISTE ILARIO COCCIOLA

IL FARO MODERATI E RIFORMISTI

Maria Laura D’Alicandro, Sonia Ruggieri, Francesca Daraio, Francesca Mattucci, Paola Bernadette Primavera, Francesca Pizzichetti, Donatella Tucci, Stefania De Luca, Luce Precaj, Cristian Senerchia, Renato Fulgente, Francesco Tommaso Gatto, Enzo Natale, Claudio Pacaccio, Italo Massimo Di Florio, Francesca Agata Marcucci.

PARTITO DEMOCRATICO

Maria Zannini, Emanuela Nervegna, Loredana Iarlori, Sara Fabrizio, Lucia Di Santo, Elisabetta Di Carlo, Chiara Covre, Vito Cannavina, Andrea De Archangelis, Valerio Di Deo, Mario Di Giovanni, Alessandro Di Monte, Patrizio Marino, Piero Meo, Tommaso Nocella, Attilio Alessandro Ortolano.

AZIONE

Sergio Acciavatti, Flavio Angelozzi, Andrea Barisci, Concetta Bianco, Brian Capotosto, Euclide Mario Di Pretoro, Marco D’Alicandro, Antonella Granata, Simona Vasilica Lungu, Matteo Marfisi, Maria Luisa Minconetti, Rossana Neglia, Federica Elisabetta Piersante, Giuseppina Romandini, Fabrizio Travaglini, Marisa Vitellone.

ALLEANZA VERDI SINISTRA

Vittoria Camboni, Paolo Primavera, Nicoletta Caraceni, Daniele Burattini, Pasquale Cacciacarne, Paola Gialloreto, Raffaele Gernone, Francesco Siciliano, Eros Lanci, Viviana Farinelli, Antonio Loreto Silvestri, Tiziano Marcovecchio, Sabrina Spalla.

CENTRO DEMOCRATICO

Vincenzo D’Ottavio, Stefano Cipollone, Matteo Cocco, Fulvio Coletti, Christian Columbaro, Anna Laura De Fabritiis, Antonio Lisio, Maria Grazia Maccarone, Luciana Nervegna, Nicoletta Radulescu, Lea Assunta Spitilli, Tiziana Starinieri, Umberto De Silvio.

LISTE NICOLA NAPOLIONE

MS5

Domenico De Dominicis, Emilio Di Virgilio, Antonia Franca Fontanella, Stefano Ferroni, Anna Palermo, Nicola Finizio, Bruno Giugliani, Loredana Pompilio, Rocco Maiorano, Patrizia Pamela Pompilio, Rocco Maiorano, Patrizia Carmela Pompilio Antonino Pensabene, Francesca Spoltore, Alberto Sanvitale, Renato Sciotti, Luciano Seccia, Manuela Roberti.

LISTE LEO CASTIGLIONE

IL COMUNE DELLE IDEE

Nadia Bianco, Denny Chiacchiarietta, Giuliano Costanzo, Piero De Cola Ballerini, Romano De Marco, Alessio Di Chio, Roberto Di Deo Iurisci, Sonia Marchese, Alessandra Marzitelli, Saul Montebruno, Umberto Tommaso Nardone, Alessandra Nervegna, Andrea Samuele Francesca Santagata, Patrizia Santurbano, Tiziana Severoni.

CITTADINI CONSAPEVOLI

Dario D’Alessandro, Marcello Di Bartolomeo, Riccardo Di Deo, Fabio Di Colantonio, Alessandra Di Virgilio, Valeria Dragani, Giulia Regina Gaetani, Samantha Galante, Roberto Giambuzzi, Alessandro Marino, Domenico Pigorini, Zefferino Sanvitale, Paola Stollavagli, Abdoulaye Sy, Maria Grazia Toscano, Tommaso Trolli.

ENERGIE NUOVE

Giovanni Accardi, Roberta Burani, Valentina Ciampichetti, Rosangela Costanzo, Alessandro Di Giovanni, Roberto Lombardi, Andrea Marcucci, Asia Orlandi, Massimo Petaccia, Rocco Ginesio Primavera, Shirley Rowlands, Roberto Rupo, Tommaso Sacramone, Pietro Sanvitale, Daniel Sorbello, Veronica Tiberio.

COERENZA CIVICA

Fatma Alla, Virginia Buzzelli, Paolo Civitarese, Giuseppe Di Loreto, Marcello Di Salvatore, Maria Grazia D’Uonno, Fausto Gubbiotti, Sandro Marano, Vincenzo Napoletano, Alessandro Orlandi, Marcella Polidoro, Francesca Previderio, Giuseppe Sannino, Giovanni Spelozzo, Giorgia Verì, Vittoria Vivarelli.

LISTE CRISTIANA CANOSA

PARI OPPORTUNITA’

Giampiero Busini, Sefora Caraceni, Caterina Cieri, Alessandro Civitarese, Riccardo D’Este, Costa Lurago, Franco Musa, Pia Olivastri, Giuseppina Andrea Rapino, Daniela Sanvitale, Franco Serafini, Gabriele Sferrella, Manuela Tavani, Marta Tedesco, Anna Troiani, Enrico Luca Zulli.

FARE PER CONTRADE E QUARTIERI

Egle Carlino, Mirko Cudazzo, Adriano Cufari, Patrizio D’Intino, Maria Giambuzzi, Erika Giuliano, Danilo Giurastante, Barbara La Farciola, Michel Monaco, Debora Nardone, Francesco Natelli, Alessio Patricelli, Rosaria Pellegrini, Anna Angelica Serra, Lucia Siddi, Massimiliano Signorile.

CRISTIANA CANOSA SINDACO

Davide Angelucci, Marco Bisignani, Alessandro Caraceni, Gilda Carta, Francesco Ciofani, Veronica Coccia, Simona Colaiocco, Antonio Ferdinando Costa, Federica Di Fabio, Enrica Di Luzio, Lorenzo Di Nello, Paola Di Sipo, Fabiano Ferraioli, Noemi Luciani, Lorella Nervegna, Vincenzo Tavani.

ORTONA PROTAGONISTA

Martina Altomare, Stefano Bernabeo, Alessandra Codisposto, Gianluca Curti, Orsola Di Benedetto, Marina Donatucci, Marcella Francescano, Mario detto Arturo La Selva, Raffaella Loforese, Fabio Francesco Maggi, Alex Mario Manfredini, Giacomo Ernani Radogna, Ediola Seraj, Cinzia Maria Tatasciore, Enzo Testone.

LISTE NICOLA PRIMAVERA

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Luigi Di Iorio, Elsa Costanzo, Ersilia Teresa Lorenza Costanzo, Osvaldo D’Intino, Antonio Di Ienno, Daniel Di Ienno, Maria Carmela Fazzi, Antonio Gialloreto, Antonio Grumelli, Mario Olivieri, Federica Rampa, Giancarlo Rossi, Valterio Paolucci, Vincenzo Pettinella, Luca Piccorossi, Ester Maglieri.