VOTO ORTONA, LEONZIO (LEGA): “LISTE PER CASTIGLIONE UNITE DA INCOERENZA POLITICA SOLO PER POLTRONE”

ORTONA – “Nelle liste che sostengono Leo Castiglione si sta consumando un film tragicomico dove l’unico collante è la poltrona”.

È il commento del coordinatore provinciale della Lega Chieti Luigi Leonzio, che prosegue: “Riscontro un palese cortocircuito nel Partito Democratico, sia sulla scelta di appoggiare Castiglione dopo una costante opposizione e critiche all’operato del medesimo Castiglione, sia sulle critiche che autorevoli esponenti del PD rivolgono ai propri dirigenti sulla conduzione della competizione elettorale”.

“Forse il cambio di idee si è consumato dopo la sua nomina nel comitato ristretto dei sindaci ad opera del PD – sottolinea in una nota – In tutto ciò si ripete un dejavù di Forza Italia. Come fatto a Chieti, si allontanano dagli ideali e valori del centrodestra, ma questa volta con la differenza di un diretto sostegno al medesimo candidato sindaco sostenuto dal PD”.

“Dunque tutte le liste civiche che sostengono il Sindaco uscente hanno idee diverse e divergenti tra loro che difficilmente saranno tese nel valorizzare la città, con i cittadini di Ortona che non avranno nessuna certezza a quale programma di legislatura avranno dato il loro consenso e soprattutto se mai un programma potrà essere realizzato da una maggioranza a cui manca un progetto comune”.

“Con orgoglio la Lega, assieme ad altre forze, ancora una volta scende in campo con coerenza, trasparenza e lealtà verso i propri valori, e assicurerà anche ad Ortona, i suoi cittadini e le attività presenti, il buon governo che ci contraddistingue”, conclude.