VOTO ORTONA: LIRIS (FDI), “BELLISSIMA VITTORIA. COMPLIMENTI AL SINDACO DI NARDO E ALLA SQUADRA”

ORTONA – “Una bellissima vittoria, frutto di una squadra coesa, di una proposta credibile e di un legame autentico con la comunità. Complimenti al neo sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, e a tutta la sua squadra per il risultato straordinario raggiunto”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Quintino Liris, a seguito dell’elezione del nuovo primo cittadino.

“L’amico Angelo Di Nardo è l’uomo giusto per rinnovare la classe dirigente di Ortona. La sua elezione rappresenta il successo di un progetto politico in cui noi tutti abbiamo creduto sin dal primo momento. Ora si apre una nuova stagione amministrativa che vedrà il nostro partito lavorare con determinazione, in piena sinergia con il governo regionale e nazionale, per ridare vigore al centrodestra e garantire alla città sviluppo, competenza e visione”.

“A Di Nardo e alla nuova amministrazione – conclude Liris – rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro. Fratelli d’Italia sarà al suo fianco, come sempre, per costruire insieme un futuro all’altezza delle aspettative dei cittadini di Ortona”.