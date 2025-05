VOTO ORTONA: M5S, “PARTITI DA ZERO, FRUTTI SI VEDRANNO NEL FUTURO, FORZA POLITICA DETERMINANTE”

ORTONA – “Siamo partiti da zero, ripresentandoci alle elezioni comunali dopo tredici anni di assenza e questo per noi è già un risultato. Abbiamo seminato, i frutti si vedranno nel futuro”.

Così, in una nota, il candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle, Nicola Napolione, commenta i primi risultati del voto ad Ortona.

“C’era l’esigenza di costruire un gruppo attorno ad un progetto politico che intende portare avanti nuove istanze per la città – aggiunge – Di eventuali alleanze ne parleremo in futuro, mi preme però dire che il giusto leader del centrosinistra avrebbe dovuto battere i pugni per un porto che non può avere una vocazione industriale. Il nostro scalo marittimo deve essere orientato verso turismo, ricettività e ambiente”.

L’onorevole Daniela Torto, coordinatrice provinciale del partito pentastellato, aggiunge: “Il primo dato che salta all’occhio in una elezione con 24 liste, più di 370 candidati e circa 21mila votanti, è l’affluenza al 60%. Un dato basso tenendo presente che il rapporto è di un candidato ogni 36 votanti. Questo significa che ha vinto il partito della sfiducia e su questo bisogna fare una riflessione locale, ma non solo. Noi abbiamo messo le basi per il futuro, per alcuni candidati sindaci invece questo può rappresentare l’ultimo giro e da questa esperienza noi ripartiamo per l’Ortona del domani”.

“Quindi la deputata Torto conclude: “Chi attribuisce a noi la propria sconfitta, oggi dovrebbe registrare che siamo una forza politica determinante e che costruire insieme nel rispetto delle parti può solo essere costruttivo”.