VOTO ORTONA, NAZIONE FUTURA PRESENTA LISTA A SOSTEGNO CANDIDATO A SINDACO DI NARDO

ORTONA – Il movimento “Nazione futura” presenta la prima lista civica per le elezioni ammministrative in programma ad Ortona (Chieti).

L’appuntamento è per domani mattina, alle 11, nella sezione locale del movimento di cui è presidente nazionale l’editore Francesco Giubilei. Nella cittadina costiera, la sezione è guidata dal dottor Federico Nervegna, ed ha scelto di schierarsi a supporto del candidato sindaco del centrodestra, espressione di Fratelli d’Italia, Angelo Di Nardo.

“La lista civica che si presenterà domani ad Ortona è frutto dell’ottimo operato in questi anni svolto dal coordinatore cittadino Federico Nervegna – afferma in una nota Nello Simonelli, responsabile regionale del movimento e Consigliere comunale ad Avezzano, dove ricopre il ruolo di presidente della 5a Commissione ed è delegato alle politiche giovanili – e dei nostri tesserati locali. Si tratta della prima competizione territoriale dove la nostra associazione presenta una lista a suo nome, ed abbiamo deciso di schierarci a supporto di Angelo Di Nardo, un amico, un amministratore giovane con comprovata esperienza ed amore per la sua città”.

“Con Angelo, Federico e tutta la coalizione di centrodestra ci si pone l’obiettivo di rilanciare Ortona, che viene da un periodo di notevole calo demografico e da una crisi delle attività commerciali e portuali, con piani di intervento specifici e mirati sulle principali criticità cittadine. Si avverte sempre più la necessità di rinnovamento della classe dirigente locale, per cui, rimboccandosi le maniche, l’auspicio è che ad Ortona si riesca ad essere promotori del cambiamento”.