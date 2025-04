VOTO ORTONA: RENZI ATTACCA MARSILIO, “RESTITUISCA 30 MILIONI PER DIGA FORANEA”

ROMA – “Nove anni fa erano stati stanziati 67 milioni per il porto di Ortona e una parte li ha fatti sparire il presidente Marco Marsilio in altri progetti, ma sono sicuro che con la vittoria di Ilario il porto di svilupperà e dimostreremo come questo aumenterà i posti di lavoro e la qualità della vita”.

Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a margine di un incontro in vista delle amministrative a Ortona con il candidato sindaco Ilario Cocciola.

“Io penso che i cittadini – ha aggiunto – in particolare quelli di Ortona debbano votare per delle proposte credibili: noi siamo arrivati e abbiamo subito guardato al porto dal quale dipende una parte dell’economia” visto che “ogni posto di lavoro assunto nella blu economy equivale a 7 nell’indotto ed è bello che accanto alla lista civica ci siano tanti candidati anche giovanissimi: daremo il nostro contributo di carne fresca, persone, idee, forza ed entusiasmo a questo progetto che riguarda Ortona e l’Abruzzo in generale”.

“A Marsilio – ha concluso – faccio un appello: qui c’erano 67 milioni, ci siamo voltati un attimo e non ce ne sono più 30 e io penso che Ortona meriti che restituisca per la diga foranea i 30 milioni che la Regione Abruzzo ha sottratto a questa comunità e se vinceremo le elezioni penso te lo verrà a chiedere questo signore con la fascia tricolore”.

E sul premier: “L’influencer è Giorgia Meloni che comunica, comunica bene ma governa male. Io credo che quello che è importante sia fare le cose che realmente servono alla gente: è inutile stare a chiacchierare e comunicare se poi mancano gli strumenti per creare posti di lavoro, far aumentare gli stipendi”.