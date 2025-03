VOTO ORTONA: SANCITA SPACCATURA DEL CENTRODESTRA, DI NARDO IN CAMPO CON FDI E ALTRE TRE LISTE

ORTONA – Sono quattro le liste che sostengono la candidatura a Sindaco di Ortona di Angelo Di Nardo, 37 anni, imprenditore, da sette anni capogruppo di opposizione in Consiglio comunale. Oltre a Fratelli d’Italia, la lista Di Nardo Sindaco, la Forza Giusta per Ortona e Città che amo.

Sancita dunque la spaccatura del centrodestra, visto che sarà candidato anche Nicola Fratino il 70enne ex sindaco di centrodestra in carica per 15 anni, e fino al 2011, sostenuto da Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Ortona Popolare, e Alleanza per Ortona.

“Ortona ha bisogno di un cambiamento netto e deciso ed è proprio in questa ottica che si sono unite anime diverse, che hanno deciso di percorrere una strada comune esclusivamente nell’interesse della città. Angelo Di Nardo nel corso degli anni ha esercitato un ruolo di opposizione non pregiudiziale, che ha guardato e sostenuto esclusivamente le istanze che arrivavano dal territorio, capace di interpretare le esigenze delle persone. Il declino di Ortona, in questi anni, è stato evidente, nonostante gli sforzi che le forze di minoranza hanno messo in atto per far conservare alla città il suo ruolo leader sul territorio”, si legge nella nota di Fdi.

“Oggi Fratelli d’Italia, consapevole del lavoro svolto, è pronta, insieme con i candidati nelle altre tre liste, a presentare un programma serio, importante, coerente e soprattutto condiviso. Un programma che avrà la possibilità di contare anche su quella filiera di relazioni che potranno unire stabilmente l’amministrazione della città, al governo della Regione e della nazione. In un unico grande progetto di sviluppo che unisce da forze e persone che amano il territorio2, conclude la nota.