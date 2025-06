VOTO ORTONA: SIGISMONDI (FDI), “PREMIATO DI NARDO, VITTORIA DEL MERITO E DELLA COERENZA”

ORTONA – “A Ortona gli elettori hanno premiato il merito, la dedizione e l’impegno costante di Angelo Di Nardo, riconoscendo la linearità del percorso amministrativo che lo ha caratterizzato negli anni e la capacità di interpretare al meglio le esigenze della comunità”.

Così, in una nota, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, il senatore Etelwardo Sigismondi.

“L’affermazione di Di Nardo conferma che Fratelli d’Italia non propone candidature alla coalizione di centrodestra per mero senso di appartenenza ma sulla base di una rigorosa valutazione delle qualità politiche e amministrative del candidato. La sua candidatura era la scelta naturale per guidare la coalizione verso la vittoria e, se fosse stata sostenuta fin dall’inizio da tutto il centrodestra, avremmo vinto già al primo turno”.

“Mi complimento con Di Nardo, con la classe dirigente di Fratelli d’Italia, con le liste civiche che lo hanno sostenuto e con tutti i candidati per lo straordinario lavoro svolto. Ai neo eletti sindaco e consiglieri rivolgo il mio più sincero augurio di buon lavoro, certo che sapranno portare avanti un’amministrazione capace di dare risposte concrete alla città”, conclude.