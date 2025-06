VOTO ORTONA: VERRECCHIA (FDI), “VITTORIA NETTA, LA SINISTRA SEMPRE PIU’ IN DIFFICOLTA'”

ORTONA – “Dopo Sulmona, Fratelli d’Italia si afferma in modo deciso anche a Ortona, ottenendo una vittoria netta che conferma il crescente consenso verso la nostra offerta politica. I cittadini hanno premiato la serietà, la coerenza e l’impegno di Angelo Di Nardo, riconoscendo in lui la vera novità e il cambiamento concreto che la città aspettava”.

Così, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“Questo risultato dimostra, ancora una volta, la debolezza della sinistra che non solo ha perso ma non è riuscita nemmeno a raggiungere il ballottaggio – aggiunge – I temi che hanno provato a sbandierare in campagna elettorale, gli stessi che avevano già utilizzato per le regionali, non hanno convinto gli elettori. La realtà è chiara: la loro proposta politica non è più credibile. Fratelli d’Italia ha dimostrato che quando propone un candidato, lo fa con una scelta mirata e consapevole, basata sulle capacità amministrative e sulla visione strategica per il territorio”.

“Mi congratulo con il neo sindaco e con tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, augurando un proficuo lavoro: la loro vittoria è la vittoria di un progetto serio e concreto per Ortona”, conclude Verrecchia.