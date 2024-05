VOTO PESCARA: PRESENTATA LISTA FDI, “MASCI BIS AL PRIMO TURNO”

PESCARA – “Fratelli d’Italia è il primo partito a Pescara, nella provincia e nella regione, e presentiamo per le prossime elezioni comunali una lista forte che si distingue anche per la corposa presenza femminile, nella quale da sempre il nostro partito ripone grandi aspettative. Miriamo al miglior risultato che si traduce in un forte gruppo consiliare e nel rinnovamento e potenziamento della nostra classe dirigente”.

Così Stefano Cardelli, coordinatore provinciale Pescara di Fratelli d’Italia, questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati alle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi.

“Una lista composta – ha precisato Cardelli – da persone con esperienza consolidata nella pubblica amministrazione e da nuovi volti, professionisti in vari campi della società civile, con i quali abbiamo già stilato progetti inerenti i diversi ambiti di interesse che riguardano la nostra città, tra i quali il commercio e il turismo che rappresentano la stella polare della nostra programmazione. Puntiamo tantissimo sulla ricettività – ha evidenziato – che va di certo rafforzata: durante la recente conferenza nazionale di Fratelli d’Italia abbiamo avuto serie difficoltà ad allocare le oltre cinquemila persone presenti in città”.

Ad accogliere i 32 candidati erano presenti, il sindaco uscente Carlo Masci, il deputato Guerino Testa, i consiglieri regionali Luca De Renzis e Leonardo D’Addazio, i due commissari elettorali FdI, Andrea Cocchini e Rocco De Marco.

“Con Fratelli d’Italia – ha dichiarato il sindaco Masci – sono certo che raggiungeremo l’obiettivo della vittoria al primo turno, il 9 giugno. Ancora una volta il centrodestra si presenta unito e compatto e lo fa con l’obiettivo di continuare ad impegnarsi per Pescara. In questi cinque anni abbiamo lavorato molto per mettere questa città al passo con l’Europa, rendendola più bella, più sicura e attrattiva come meta turistica. Abbiamo colto moltissimi obiettivi, insieme, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I tanti cantieri aperti, poi, sono la dimostrazione di una città sempre in fermento e pronta a migliorarsi ma ci aspettano ancora delle sfide straordinarie che vogliamo affrontare con il secondo mandato”.

Testa ha parlato di “Masci bis al primo turno – ambizione con cui ha spronato tutti i candidati presenti – per poi compiere tre anni di serio lavoro in grado di completare ed implementare quel processo di sviluppo e crescita che ha già tanto giovato alla nostra città. Tengo a rimarcare quanto proficua sia stata la sinergia con la Regione di Marco Marsilio, che ha sempre mantenuto gli impegni e sostenuto opere ed iniziative di gran livello. Non a caso Marsilio è al suo secondo mandato”.

Di seguito la lista dei candidati Fdi: Andreelli Sabatino, Annunziata Claudia, Camplone Alessia, Camplone Giovanna, Carota Roberto, Cremonese Alfredo, D’Alberto Eleonora, D’Alonzo Alessandro, D’Angelo Giuseppina, D’Incecco Barbara, Di Nisio Nicoletta, Di Pino salvatore, Ferretti Leo, Giansante Mattia, Grannonico Antonella, Luciani Mario, Ludovici Federica, Mazzioli Loris, Orta Cristian, Panunzio Patrizia, Paoni Saccone Mariarita, Pastore Massimo, Patriarca Paolo, Pesolillo Milena, Profeta Carola, Renzetti Mauro, Romano Manola, Santilli Giovanni, Schiavone Pasquale Stefano, Sperinteo Simona, Stramenga Giovanni, Zamparelli Zaira.