VOTO PESCARA: PRESENTATA LISTA M5S, “SARA’ UN PILASTRO DELLA PROSSIMA AMMINISTRAZIONE”

PESCARA – Presentata oggi a Pescara, nella sala del Consiglio comunale, la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle che parteciperanno alla elezioni comunali in programma a giugno a sostegno del candidato a sindaco Carlo Costantini.

“La lista è formata dai consiglieri comunali uscenti e, come da tradizione del Movimento 5 Stelle, da esponenti della società civile, dell’associazionismo e dei comitati cittadini nati sulla scorta delle numerosissime manifestazioni di protesta che hanno caratterizzato i cinque anni di amministrazione Masci”, viene spiegato in una nota.

“Non è una lista di appoggio o sostegno, ma un pilastro che rivestirà un ruolo essenziale nella prossima attività di governo – ha detto Costantini presente questa mattina alla presentazione della lista – Avrò uno straordinario bisogno della loro presenza e del loro sostegno perché da sempre rappresenta la forza politica che ha messo al centro della propria attività gli interessi generali di Pescara, dei cittadini, dei quartieri periferici”.

Presente anche la consigliera regionale Erika Alessandrini che ha aggiunto: “Sono tanti gli errori fatti in questi anni dal sindaco Carlo Masci: da via Pantini passando per viale Marconi, dall’aumento delle cubature per gli edifici sulla riviera sonoramente bocciata qualche giorno fa dal Tar alle multe con cui ha vessato i cittadini di Pescara, tutte cose contro le quali il Movimento si era battuto in aula”.

È stato poi il turno del consigliere regionale, già candidato del centrosinistra alla Presidenza della Regione Abruzzo Luciano D’Amico che ha sottolineato: “Si gettano oggi le basi per la Nuova Pescara. Fra tre anni avremo una delle città più grandi da Venezia a Bari e per questo dobbiamo lavorare con la capacità propositiva dei candidati guidati da Carlo Costantini”.

“Siamo davvero felici della squadra che parteciperà alla prossima competizione elettorale. Siamo principalmente un gruppo di amici che si batte in favore dei temi che ci hanno sempre contraddistinto e cioè l’etica politica, la trasparenza amministrativa, la giustizia sociale, la transizione energetica, la tutela dell’ambiente e del mondo animale ma soprattutto la partecipazione che è stata la grande assente in questi cinque anni e che mettiamo al centro del nostro programma elettorale – hanno aggiunto i consiglieri uscenti del M5S Pescara Paolo Sola, Massimo Di Renzo e Marco Romano –Fermeremo progetti scellerati come quelli del tram sulla strada parco e del palazzo della regione nell’area di risulta mentre spingeremo su un modo diverso di gestire la raccolta differenziata e sulla transizione ecologica ed energetica. Su questi temi stiamo riscontrando grande entusiasmo nei cittadini e siamo certi che questo si tramuterà in un grande risultato elettorale.”

Questi i componenti della lista presentata in rigoroso ordine alfabetico: Domenico Arces, Dario Chierchia, Alberto Cicconetti, Cinzia D’Alessandro, Elisabetta De Vincentis, Giuseppe Di Claudio, Luigi Di Corcia, Annamaria Di Fabio, Massimo Di Renzo, Elda Fazi, Gabriella Gus, Angela La Cecilia, Graziella La Rovere, Carlo Madeo, Rita Mancini, Gloria Mattioni, Michele Moca, Claudio Olivieri, Andrea Perez Pirillo, Massimo Presutti, Antonella Pulcinella, Marco Romano, Eugenia Salvatore, Cristian Saraullo, Roberto Severoni, Paolo Sola, Silvia Tieri.