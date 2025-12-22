VOTO PROVINCIA DELL’AQUILA: TERZO MANDATO PER CARUSO, “RISULTATO STORICO”, TUTTI GLI ELETTI

L'AQUILA - Un risultato storico segna le elezioni provinciali dell'Aquila: Angelo Caruso è stato eletto per la terza volta consecutiva presidente della Provincia dell'Aquila, avviando il Caruso ter.

La consultazione elettorale di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia dell'Aquila si è svolta nella giornata di ieri, domenica 21 dicembre, presso la sede della Provincia, in via Monte Cagno, nel capoluogo abruzzese.

Alla votazione hanno partecipato 856 amministratori sui 1.239 aventi diritto, pari a una percentuale di affluenza del 69,09%, in rappresentanza di 107 Comuni della provincia. Caruso ha ottenuto 63.720 voti ponderati.

"Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, che mi rende orgoglioso ma soprattutto grato agli amministratori che hanno partecipato al voto e che hanno voluto rinnovare la loro fiducia. È un riconoscimento importante al grande lavoro portato avanti in questi anni, costruito giorno dopo giorno insieme ai Comuni, affrontando difficoltà complesse e restituendo centralità a un Ente che molti consideravano residuale", ha spiegato il presidente Caruso.

"Questo terzo mandato rappresenta una responsabilità ancora più forte: l'obiettivo è rilanciare ulteriormente il ruolo della Provincia come livello di governo del territorio, attraverso azioni concrete e tangibili, capaci di incidere sulla vita delle comunità", ha concluso.

Contestualmente è stato rinnovato anche il Consiglio provinciale, composto da dieci componenti.

Al termine dello scrutinio sono risultati eletti per la lista "Per la Provincia dell'Aquila Centro - Destra": Vincenzo Calvisi con voto ponderato 13.499, Gianluca Alfonsi (10.489), Antonio di Bartolomeo (8.052), Gianfranco Tedeschi (7.634), Andrea Longo (5.629), Ernesto Fracassi (5.154), Cinzia Contestabile (4.949).

Per la lista "Provincia Territorio - Solidarietà e sicurezza" Fabrizio Ridolfi (6.999). Infine, per la lista "La Provincia delle aree interne" Lorenzo Rotellini (4.694) e Giorgio Giovannone (4.062).