VOTO SAN GIOVANNI TEATINO, GLI INCONTRI ISTITUZIONALI DEL CANDIDATO SINDACO CUTRUPI

SAN GIOVANNI TEATINO – Prosegue il programma degli incontri istituzionali previsti nell’agenda del candidato sindaco pentastellato per il comune di San Giovanni Teatino Mario Cutrupi.

Prossimi appuntamenti: oggi, 22 settembre alle 17, presso la sede del Consiglio regionale in piazza Unione a Pescara, Cutrupi incontrerà il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Giovedì 23 settembre alle 16.30, appuntamento con gli europarlamentari Mario Furore e Chiara Gemma, per discutere dei finanziamenti europei a cui mira la lista a sostegno del candidato per la copertura del programma elettorale. Martedì 28 settembre, alle 18, scenderanno in campo Giancarlo Cascini, assessore alla Sanità del comune di Chieti e Giuliano Salvio, medico candidato della squadra di Cutrupi, per illustrare il punto del programma dedicato alla sanità comunale. Entrambi gli incontri si svolgeranno presso la sede elettorale in Via D’Azeglio 23 a Sambuceto.

Tutti i meeting in calendario sono finalizzati alla realizzazione delle proposte previste dal programma elettorale.