VOTO SAN SALVO: FABIO TRAVAGLINI CANDIDATO SINDACO CENTROSINISTRA E COALIZIONE CIVICA

SAN SALVO – Giovedì 29 luglio alle ore 18.30 il candidato sindaco della coalizione civica e di centrosinistra per le prossime elezioni comunali di San Salvo, Fabio Travaglini, si presenta alla Città.

“Una coalizione che è e resterà aperta a tutte le liste e movimenti civici e alle singole personalità che vorranno aggregarsi al fine di diventare la coalizione maggioritaria della Città con un programma teso ad un reale e concreto sviluppo e crescita di San Salvo. Una scelta che trova la più ampia e piena condivisione del mondo del civismo e delle forze politiche di centrosinistra, che vede al suo interno il Partito Democratico, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva e Più San Salvo”, si legge nella nota.

Fabio Travaglini, 33 anni, attuale consigliere comunale di San Salvo e Segretario regionale dell’AICCRE, l’associazione che rappresenta le regioni e gli enti locali a livello europeo, ha maturato in questi anni una esperienza non solo a livello amministrativo locale, ma anche a livello professionale nelle associazioni di rappresentanza datoriale, ricoprendo incarichi di prestigio in Regione Abruzzo e nelle Camere di Commercio, ed è dirigente nazionale dell’AGCI, Associazione Generale delle Cooperative Italiane.