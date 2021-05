VOTO SULMONA: BIANCHI IN CAMPO, “METTO A DISPOSIZIONE MIO BAGAGLIO CONOSCENZA”

L’AQUILA – “In vista delle prossime elezioni amministrative, visto lo stallo del dibattito politico oramai sterilmente incagliato nel trovare le possibili alchimie elettorali basate solo sull’acquisizione di pacchetti di voti ma terribilmente distratto dalle tematiche che da anni stanno impoverendo il territorio e quanto rimane del suo tessuto sociale mi sono imposta di non lasciare nulla di intentato e porre a disposizione della Città tutto il bagaglio di conoscenza e l’attività svolta negli anni prima e durante l’attività consiliare a difesa dei servizi, proseguendo nel cammino da tempo coerentemente intrapreso sui grandi temi del territorio”.

Con queste parole scende in campo come aspirante candidata sindaco di Sulmona Elisabetta Bianchi, esponente di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“C’è bisogno di idee vivifiche per recuperare lo spazio ceduto dalla polica alle decisioni autocratiche di personaggi, programmi che impegnino le alte professionalità esistenti sottraendole ai gruppi di potere facendo così tornare la politica al suo ruolo di progettazione del futuro per una buona e sana amministrazione nell’interesse di tutta la cittadinanza e non di pochi, per sviluppare e finalmente poter scegliere di vivere in una Sulmona sociale, sana e sicura”, scrive Bianchi nella nota.