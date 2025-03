VOTO SULMONA: BIONDI INCONTRA CANDIDATO SINDACO TIRABASSI, “PERSONA GIUSTA, MASSIMO SOSTEGNO”

SULMONA – “Un confronto costruttivo per condividere idee, visione e progetti per una città che merita stabilità, valorizzazione e rilancio. Luca è la persona giusta per guidare questa sfida con competenza e determinazione”.

Questo il commento sul suo profilo facebook, del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi, presidente regionale Anci e responsabile nazionale enti locali, dopo che ieri ha incontrato il candidato sindaco del centrodestra a Sulmona, l’avvocato Luca Tirabassi.

Un incontro a pranzo, a cui hanno partecipato tra gli altri, come testimonia la foto postata da Biondi, anche la consigliera regionale Maria Assunta Rossi, il sindaco di Molina Aterno, Luigi Fasciani, il direttore dell’ex Onpi Andrea Di Biase, ex capogabinetto di Biondi, ex amministratore unico di Abruzzo progetti, il più votato al congresso provinciale dell’Aquila del dicembre 2023 che ha nominato segretario Claudio Gregori, sindaco di Barete.

“Da parte mia, oltre al sostegno politico, metto a disposizione l’esperienza amministrativa maturata, certo che il centrodestra, coeso, possa offrire a Sulmona un futuro finalmente all’altezza delle sue potenzialità”, aggiunge Biondi.