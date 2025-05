VOTO SULMONA: CARFAGNA, “TIRABASSI SCELTA GIUSTA PER RILANCIO, GRANDE QUALITA’ LISTA NOI MODERATI”

SULMONA – “Luca Tirabassi è un professionista di alto profilo, che ha competenza, serietà, visione amministrativa e forte legame con il territorio. La sua esperienza come presidente dell’Ordine degli Avvocati e il suo impegno civico lo rendono il profilo giusto per guidare Sulmona in una stagione di rilancio. Noi Moderati ha messo in campo una lista di grande qualità, composta da persone appassionate, competenti, che conoscono bene i problemi di Sulmona e che hanno tanta voglia di fare per garantire un’amministrazione efficace ed efficiente e per dare a Sulmona le risposte che la comunità aspetta”.

Lo ha detto l’onorevole Mara Carfagna, esponente nazionale di Noi Moderati, ieri sera a Sulmona nella gremita sala del ‘Manhattan Hotel Village’, a sostegno della candidatura di Luca Tirabassi sindaco e delle liste Noi Moderati e Sulmona al Centro, in vista delle amministrative del 25 e 26 maggio.

Carfagna, si legge in una nota, “alla quali va il ringraziamento per aver partecipato riservando parole importanti a sostegno delle liste, ha apprezzato questo abbraccio caloroso dei tanti presenti”.

“In un’ atmosfera di grande energia, in un bel confronto incentrato su politiche territoriali, sviluppo locale e strategie per valorizzare il territorio, con Sulmona al centro delle attenzioni regionali e nazionali, sono intervenuti Paolo Tancredi, coordinatore regionale Noi Moderati, Marianna Scoccia, vicepresidente del Consiglio regionale (Noi Moderati), il senatore Guido Liris (FdI), il presidente della Provincia dell’ Aquila Angelo Caruso, il candidato sindaco coalizione centrodestra Luca Tirabassi e Alessandro Pantaleo, coordinatore della lista Sulmona al Centro”.

La vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia ha osservato: “”È questo abbraccio incoraggiante dei tantissimi sostenitori e simpatizzanti che spinge ancora di più a credere nel progetto delle nostre due liste forti, che, nell’ambito del programma della coalizione a sostegno di Luca Tirabassi sindaco, i nostri candidati hanno portato tra la gente, presentando proposte concrete, fattibili e credibili, finalizzate a contribuire al benessere e al rilancio di Sulmona, punto di riferimento di un ampio territorio”.

“Vogliamo credere che Sulmona possa avere un opportunità di rilancio e che questa sia la strada giusta. I candidati delle nostre due liste si stanno impegnando al massimo e li ringraziamo tantissimo per credere fortemente in una città che dovrà essere più inclusiva, più decorosa, più vivibile, sostenibile ed innovativa che possa crescere ed essere amministrata seriamente e attivamente .Continuiamo a batterci in questa ultima settimana di campagna elettorale per convincere gli indecisi a scegliere Noi Moderati e Sulmona al centro, persone del Fare che con Forza e coraggio vogliono vedere una Sulmona migliore”, ha concluso Scoccia.