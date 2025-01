SULMONA – Sarà Luca Tirabassi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Sulmona, il candidato a sindaco del centrodestra prossime elezioni comunali della città ovidiana.

La coalizione ha quindi trovato l’intesa, fanno sapere in una nota i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia Claudio Gregori, di Forza Italia Gabriele De Angelis, della Lega Lino Galante, di Noi Moderati Marianna Scoccia, dell’Udc Katia Puglielli e del gruppo civico “Sulmona al Centro” Franco Di Rocco.

Un candidato, fanno sapere, “benedetto dall’intera coalizione” questo pomeriggio, al termine della riunione che si è tenuta presso il Meeting di Sulmona, alla presenza, oltre i rappresentati territoriali dei partiti, del senatore Guido Quintino Liris e del vice coordinatore provinciale di Fi Giorgio De Matteis.

“Un professionista stimato e affermato in città, in prima linea per la difesa del Tribunale di Sulmona – scrivono gli esponenti del centrodestra – Siamo certi che sia l’uomo giusto per traghettare la città di Sulmona fuori dall’isolazionismo di cui purtroppo è vittima. Molte le sfide che lo attendono, ma può contare su una filiera istituzionale solida per il rilancio della città”.

Nella città peligna si torna alle urne dopo che il sindaco di centrosinistra Gianfranco di Piero è caduto il 30 dicembre a causa delle defezioni di tre consiglieri, i civici Maurizio Proietti e Caterina Di Rienzo e della ex dem Teresa Nannarone, che si sono poi dimessi assieme a ai consiglieri dell’opposizione. Ed ora la città è retta dal commissario prefettizio Ernesta D’Alessio. Di Piero, anche se sostenuto dal campo largo del centrosinistra, ha già declinato l’invito, decidendo di non ricandidarsi.