VOTO SULMONA: DELMASTRO, “STABILIZZEREMO TRIBUNALI ABRUZZESI, CONFERMO IMPEGNO”

SULMONA – “Abbiamo assicurato la proroga per consentire la calendarizzazione delle udienze. Sono terminate le audizioni in Senato. Dopo l’estate partirà l’avvio dell’iter e non terminerà la legislatura senza la stabilizzazione dei quattro tribunali abruzzesi e di quelli isolani”.

Lo ha detto il sottosegretario di Stato al ministero della Giustizia, Andrea Delmastro, di FdI, rispondendo a una domanda dei cronisti sul futuro dei tribunali cosiddetti ‘minori’ dell’Abruzzo, quelli di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto.

Delmastro si trova a Sulmona (L’Aquila) per partecipare, nel cortile di palazzo San Francesco, a una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Tirabassi.

“È un impegno che confermo. Questo governo porterà a compimento la riforma della geografia giudiziaria. Lo dobbiamo ai quattro tribunali abruzzesi”, ha concluso Delmastro.