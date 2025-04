VOTO SULMONA: D’ERAMO, “CONTRO SALVATI SQUALLIDO ATTACCO”

SULMONA – “Si ripete uno squallido copione. Quando si è a corto di argomenti per contrastare l’avversario sul piano politico, lo si attacca su quello personale. Si getta fango, con attacchi basati su bugie e falsificazioni, per screditare una persona agli occhi dell’opinione pubblica, tutto per colpire la sua immagine in vista dell’imminente appuntamento elettorale. La storia, il lavoro e l’impegno di Roberta Salvati sono la migliore risposta ad un triste articolo, scritto probabilmente su suggerimento di qualcuno. Ma avremo modo di approfondire”.

Così in una nota Luigi D’Eramo, sottosegretario al Masaf, in riferimento ad un articolo che ha preso di mira la leghista Roberta Salvati, candidata alle comunali di maggio.

“Roberta non è soltanto un ottimo dirigente della Lega, impegnata in politica da anni, è una donna preparata, che nella vita ha ottenuto risultati grazie ai suoi sacrifici e al suo coraggio – prosegue D’Eramo -. Una donna che ha fatto della trasparenza la sua forza, come sa bene chi la conosce, e forse proprio questo infastidisce qualcuno. È il nostro volto a Sulmona. Una città a cui può dare tanto, in termini di programmi e di contenuti. Roberta non si lascerà intimidire. Andrà avanti a testa alta, ancora più forte e determinata di prima, potendo contare sul nostro pieno appoggio e sostegno”, conclude D’Eramo.