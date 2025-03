VOTO SULMONA, FDI FA QUADRATO SU TIRABASSI: LIRIS “BIONDI RISORSA PREZIOSA”. SIGISMONDI “FALSITÀ”

SULMONA – Fratelli d’Italia fa quadrato, assicura la compattezza intorno al candidato di centrodestra, Luca Tirabassi, e smentisce spaccature e presunti appoggi da parte di autorevoli esponenti abruzzesi al Terzo polo del prof Nicola Di Ianni in corsa alle elezioni di primavera nel Comune di Sulmona.

Ad allontanare ogni tipo di dubbio nel pieno della bufera di ricostruzioni e tradimenti, raggiunti al telefono da questa testata, sono i vertici di FdI in Abruzzo, il coordinatore regionale e senatore Etel Sigismondi, e il suo collega Guido Liris, capogruppo della commissione Bilancio a palazzo Madama e vice coordinatore regionale che, secondo fonti interne ai meloniani ha scelto direttamente il candidato sindaco, l’avvocato Tirabassi, avendo la responsabilità diretta nella veste di coordinatore del tavolo delle elezioni nel centro peligno.

In particolare, Liris assicura che Fratelli d’Italia a Sulmona è compatto intorno alla candidatura di Tirabassi, e questo vale anche per il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che definisce “una risorsa per il partito”, una affermazione questa ultima che acquista un valore politico importante visto che tra il senatore aquilano, vicesindaco di Biondi dal 2017 al 2019 prima di approdare in Regione Abruzzo dive ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio, e il primo cittadino aquilano da anni è in atto una guerra per la non condivisione di scelte e azioni politiche, una divisione tra due amici che ha fatto e fa molto rumore a Roma.

A mettere il sigillo della pace a sua volta anche il segretario regionale e senatore Etel Sigismondi il quale assicura che “anche Biondi appoggia Tirabassi e lo incontrerà a strettissimo giro”.

Dunque, Fratelli d’Italia alza il muro su tutto il fronte: i due alti dirigenti politici ad Abruzzoweb, smentiscono perentoriamente anche i retroscena riferiti da questa testata, in base alle indiscrezioni di ambienti del centrodestra e del terzo polo nell’ambito delle grandi manovre in vista delle elezioni comunali di maggio a Sulmona, secondo le quali Biondi e l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, lavorerebbero ad un appoggio “dietro le quinte” al terzo polo del professor Nicola Di Ianni, che sarà competitor del candidato del centrodestra Tirabassi, voluto in primis da Liris, come detto rivale di Biondi all’interno del partito assieme al capogruppo di Fdi in consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

La loro presa di posizione fa seguito alla richiesta di rettifica recapitata a questa testata dallo stesso Biondi, che è anche responsabile nazionale enti locali di Fdi e presidente regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), per il tramite del suo avvocato di fiducia, Amedeo Ciuffetelli, che definisce del “tutto infondato” quanto riportato da Abruzzoweb.

“Sono delle ricostruzioni fantasiose – conferma a questa testata Liris -, perché Tirabassi è un candidato vincente, il miglior che potesse presentare il centrodestra con la massima compattezza, anche perché non sarebbe ipotizzabile e consentito nessun altro atteggiamento. Qualsiasi ipotesi al di fuori del perimetro di centrodestra non avrebbe infatti diritto di cittadinanza”.

E aggiunge: “dentro un partito grande come Fdi, si possono avere diverse sensibilità, ma poi ci si confronta al suo interno e ci si ricompatta sempre per ottenere il risultato, e del resto il mio mandato di vice coordinatore ma anche coordinatore del tavolo delle elezioni di Sulmona è quello di tenere unita la coalizione e di portare il partito di Fdi alle più alte percentuali possibili”.

“Biondi è una importante risorsa per il partito, ha avuto già un contatto telefonico con Tirabassi e a breve ci sarà un incontro. In mia presenza anche Mario Quaglieri si è incontrato con Tirabassi nei giorni scorsi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario regionale Sigismondi: “La ricostruzione fatta non trova conferma nella realtà, nel senso che tutto il partito è concentrato nella campagna elettorale a sostegno di Luca Tirabassi, candidato fortemente voluto da tutto il partito, da me Liris, l’altro vice coordinatore regionale, il deputato Guerino Testa e anche dal sindaco Biondi”.

Come già rivelato dall’avvocato Ciuffetelli, Sigismondi conferma: “Biondi e Tirabassi avranno a brevissimo un incontro, per condividere le preziose esperienze amministrative di Pierluigi. Ripeto, non c’è nessuna tensione dentro Fratelli d’Italia, e mi complimento per la fantasia di chi illustra altri scenari. A Sulmona c’è solo in campo la candidatura più autorevole e forte, sostenuta da tutto il centrodestra”. Filippo Tronca