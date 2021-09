VOTO SULMONA, “INCONTRIAMO ANDREA”: AL VIA INCONTRI ITINERANTI DEL CANDIDATO SINDACO GEROSOLIMO

SULMONA – Con il primo dei 6 incontri pubblici itineranti oggi, martedì 21 settembre, il candidato sindaco Andrea Gerosolimo dà il via all’iniziativa denominata “Incontriamo Andrea”: alle ore 18 appuntamento con la cittadinanza nella zona PEEP, nel piazzale del parco giochi.

“Scenderemo tra la gente, confrontandoci con le persone che vorranno dialogare con noi e cercheremo di toccare con mano le loro difficoltà, i loro problemi, iniziando dai luoghi in cui vivono. Racconteremo la Sulmona che vogliamo, illustrando il nostro programma e ascoltando i cittadini. Con questa serie di incontri itineranti saremo noi a recarci dai cittadini, nelle diverse zone della città per poter incontrare le persone, attraverso un modo nuovo di comunicare, nel rispetto della normativa anticovid, per cambiare le abitudini di questa Città e della campagna elettorale. Al passo con i tempi, a cominciare da video innovativi, completi, diversi, che arrivano a tuttI”il candidato sindaco della coalizione “Sulmona Protagonista”, dice Andrea Gerosolimo.

L’iniziativa è denominata “Incontriamo Andrea” e a partire da oggi alle 18 in via Sallustio, con 6 date toccherà le frazioni, il cuore del centro storico tra via Barbato e Via Ciofano, la zona di Porta Napoli e l’area tra Via Avezzano, Via XXV Aprile”.

Prossimi appuntamenti: Giovedì 23 settembre, Sabato 25 e poi ancora Martedì 28, Mercoledì 29 e Giovedì 30 settembre (ore 18).