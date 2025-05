VOTO SULMONA: INCONTRO PUBBLICO CON CANDIDATO FI FRANCESCO D’ANTUONO, A SOSTEGNO DI TIRABASSI

SULMONA – In vista delle elezioni amministrative, giovedì 22 maggio, alle ore 18:30, presso il Bar Centrale in Piazza Santissima Annunziata a Sulmona, si terrà un incontro pubblico con l’avvocato Francesco D’Antuono, candidato al Consiglio comunale nella lista Forza Italia.

L’incontro sarà un’importante occasione per illustrare alla cittadinanza il programma elettorale, articolato attorno a temi cruciali quali il rilancio del centro storico, il sostegno alle imprese, la valorizzazione del turismo e la semplificazione amministrativa.

All’evento interverranno: Luca Tirabassi, candidato a sindaco per la città di Sulmona; Roberto Santangelo, assessore regionale; Antonella Di Nino, sindaco di Pratola Peligna.

“L’appuntamento si propone come un momento di ascolto e confronto costruttivo con la comunità, fondato sulla concretezza delle proposte e su un impegno autentico per il futuro della città. La cittadinanza è invitata a partecipare”, si legge in una nota.