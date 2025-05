VOTO SULMONA: L’ANCE INCONTRA CANDIDATI, “PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE E ACCELERAZIONE PRATICHE”

SULMONA – “I continui cambi di governance al Comune di Sulmona non permettono da anni una pianificazione pluriennale delle opere pubbliche, e non solo quelle, e neppure un ragionamento per la captazione di risorse statali ed europee”.

ANCE L’Aquila, su iniziativa del suo vice presidente Marco Tirimacco, che guida i costruttori della Valle Peligna, terrà domani, mercoledì 21 maggio, un incontro con i quattro candidati sindaci del capoluogo peligno per un confronto con le imprese associate sui temi dell’edilizia e dello sviluppo del territorio.

Appuntamento nella sede dei costruttori di via Sardi 44 a Sulmona alle ore 17.30.

I candidati hanno già confermato la loro presenza: “Sarà un’occasione importante per le imprese edili di conoscere i programmi elettorali anche sugli obiettivi di rilancio strategico del territorio in senso più ampio e per stabilire da subito l’indispensabile dialogo tra l’Associazione di categoria e l’Amministrazione”, si legge in una nota.

“Si vogliono stimolare i candidati di tutti gli schieramenti a prendere atto dei problemi del settore e a proporre soluzioni strategiche di breve e lungo periodo – prosegue la nota – Inoltre la scadenza a dicembre della possibilità di integrazione, con il super bonus 110%, del buono contributo per la ricostruzione richiede una netta accelerazione sugli aggregati ancora sospesi nell’iter burocratico, che si aggirano sulle quaranta unità”.

Su queste urgenze c’è già stato nei giorni scorsi un incontro con il Comune di Sulmona rappresentato dalla commissaria prefettizia Ernesta D’Alessio, accompagnata dalla direttrice generale del Comune stesso e dai dirigenti e funzionari del settore lavori pubblici e sisma.

“La richiesta dei costruttori ANCE – riferisce il vice presidente – è stata quella di accelerare le procedure per non fermare l’unico settore che nel territorio dà ancora qualche segno di vitalità e da cui discendono molte attività collaterali che generano occupazione. La risposta della commissaria è stata di assoluta disponibilità a cercare soluzioni alla causa dei rallentamenti, rappresentata per lo più dalla carenza di organico. Ci è stato garantito un rafforzamento immediato degli uffici per far fronte alle esigenze di accelerazione, almeno per il frangente transitorio di amministrazione da lei gestito e fino all’insediamento della nuova governance che risulterà dalle elezioni. È ovvio che si tratta di soluzioni tampone che dovranno essere successivamente rimaneggiate e rese strutturali dal futuro sindaco della città con cui vogliamo confrontarci fin d’ora”.

Tirimacco ricorda a tal proposito come ANCE L’Aquila, già qualche anno fa si fece carico con risorse ISEAA e personale specializzato di Abruzzo Engeneering di colmare la carenza di organico con due unità di tecnici, a fronte di un arretrato di pratiche consistente.

“A seguito di trasferimenti e cessazioni di contratti il problema oggi – fa presente Tirimacco – torna a presentarsi. A ben vedere risultano sottodimensionati anche gli uffici della terza ripartizione, del settore lavori pubblici e urbanistica. Questo determina rallentamenti nella gestione dei bandi del PNRR su cui vigono scadenze molto rigide, pena la restituzione dei fondi. Gli uffici urbanistici a breve dovranno incaricarsi di recepire la legge regionale in corso di approvazione. Ritardi su questo iter genereranno problemi per la riperimetrazione da cui deriva il rilascio di permessi a costruire. Anche lo sportello unico delle attività produttive soffre delle stesse carenze con conseguenze sullo smaltimento delle pratiche”.