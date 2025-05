VOTO SULMONA: LIRIS, “CON VITTORIA FUORICLASSE TIRABASSI, FILIERA CENTRODESTRA FINO AL GOVERNO”

SULMONA – “Sono molto ottimista su quello che accadrà lunedì pomeriggio a Sulmona: si scoprirà che il popolo di Sulmona avrà scelto per il proprio futuro, con Luca Tirabassi sindaco, con il centrodestra che corre compatto, grazie al lavoro fatto dal tavolo di cui sono stato coordinatore, unito e anche delle aperture al mondo civico, e che saprà dare una risposta convincente a una realtà che aveva tanto bisogno di buona politica”.

Così il senatore e vicesegretario abruzzese di Fdi, Guido Liris, in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 maggio prossimi, con occhi puntati a Sulmona, che insieme ad Ortona è il comune sopra i 20mila abitanti, e dove è previsto l’eventuale ballottaggio.

A Sulmona il centrodestra corre unito dietro all’avvocato Luca Tirabassi presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati. Il centrosinistra risponde con Angelo Figorilli, ex direttore del Tg2, il polo civico riformista candida Catia Puglielli, ex Udc Quarto candidato, con la lista Metamorfosi, è Nicola Di Ianni.

Ad Ortona Fdi sostiene Angelo Di Nardo, 37 anni, imprenditore, da sette anni capogruppo di opposizione in Consiglio comunale, assieme alle civiche Di Nardo sindaco, Forza giusta per Ortona e da Città che amo.

Mentre Nicola Fratino, già due volte sindaco in passato, è sostenuto da Forza Italia Ortona Popolare -Udc, Lega Salvini, Alleanza per Ortona e Noi Moderati.

Dall’altra parte c’è Ilario Cocciola (Partito Democratico, lista Il Faro moderati e riformisti, Lista Azione Cocciola sindaco, Lista Alleanza Verdi e Sinistra e Lista Centro Democratico), Nicola Napolione, sostenuto dal Movimento 5 Stelle, Nicola Primavera, candidato per il Partito Socialista Italiano, con liste civiche a supporto Cristiana Canosa, e Leo Castiglione, sindaco uscente

A Sulmona centrodestra unito e “classico”, sottolinea Liris, significa poter parlare la stessa lingua della Provincia, della Regione e del governo nazionale. Aspetto fondamentale per i problemi che riguardano Sulmona e la valle Peligna, come il tribunale, la sanità e l’ospedale di primo livello, la vertenza della Marelli, legata alla questione più ampia dell’automotiva e della crisi internazionale, per il rilancio culturale, che deve venire dal basso certo, ma deve avere l’aiuto o la sponda dei livelli superiori. Così come la gestione delle partecipate dell’acqua che dei rifiuti.

Una filiera che a Sulm0na avrà come protagonista un candidato sindaco Luca Tirabassi che è un fuoriclasse perché è presidente dell’Ordine degli Avvocati, che già si è fatto valere nella la battaglia del Tribunale”.

Per quanto riguarda Ortona, afferma Liris, “non si è riusciti ad andare insieme ed è un peccato. La nostra proposta di Angelo Di Nardo poteva essere invece vincente per tutti, una candidatura fresca, giovane che poteva interpretare al meglio tutto il centrodestra. C’è stata un’incomprensione, non soltanto con un partito, ma anche con le diverse espressioni all’interno del centrodestra. Dividersi non è mai positivo, ci misureremo in questo primo turno all’interno del centrodestra come fossero delle primarie e poi magari a pensare a riunire al secondo turno l’elettorato che ci vuole uniti, ma anche anche una proposta forte, giovane, allineata anche qui ad una filiera istituzionale vincente, come Di Nardo”.