VOTO SULMONA: MARIOTTI (NOI MODERATI), “UN POLO FIERISTICO NEL CUORE DELLA CITTA'”

SULMONA – “Sulmona ha bisogno di idee nuove e coraggiose. Per questo proponiamo la creazione di un polo fieristico diffuso nel centro storico, in particolare lungo l’area del corso dove oggi molti locali sono sfitti. È una zona che può e deve tornare a vivere, diventando il cuore pulsante di eventi, cultura e promozione del territorio.”

Lo dichiara Gianni Mariotti, candidato al Consiglio comunale con Noi Moderati.

“Immaginiamo un polo che non consumi nuovo suolo, ma che riutilizzi e valorizzi gli spazi già esistenti. In accordo con i proprietari dei locali sfitti, vogliamo creare una rete di spazi espositivi e commerciali da utilizzare durante fiere, mercati tematici, eventi culturali e iniziative turistiche. Un modello innovativo e sostenibile che unisce riqualificazione urbana e rilancio economico. “Tecnicamente, il Comune dovrà attivarsi attraverso atti amministrativi chiari e mirati:una manifestazione d’interesse pubblica rivolta ai proprietari dei locali sfitti, per raccogliere adesioni e definire le condizioni d’uso temporaneo o convenzionato degli spazi, la predisposizione di un regolamento comunale che disciplini la gestione del polo fieristico diffuso, gli standard minimi per l’accessibilità e la sicurezza degli spazi, e le modalità di partecipazione degli operatori, l’istituzione di un consorzio pubblico-privato, composto dal Comune, associazioni di categoria, operatori culturali e imprenditori, che avrà la responsabilità di gestire, promuovere e coordinare tutte le attività del polo, con una programmazione annuale e un piano di comunicazione integrato.

“Porta Napoli” continua il candidato consigliere Mariotti “potrà diventare il luogo simbolico di accesso a questo sistema, punto di snodo e accoglienza per chi arriva in città. Ma la vera sfida è riportare vita nel cuore di Sulmona, restituendo identità e funzione a spazi che oggi gridano abbandono.” “Noi Moderati vogliamo una città viva, dinamica e attrattiva. Il polo fieristico diffuso” conclude “è una proposta concreta, attuabile e soprattutto utile. È il momento di guardare avanti.”