VOTO SULMONA: NOI MODERATI, “CENTRO FIERISTICO E CONSORZIO PER RILANCIO TURISMO”, LE PROPOSTE

SULMONA – Un centro fieristico multifunzionale e un consorzio pubblico-privato per il rilancio della cultura e del turismo.

Sono questi i due ambiziosi progetti nel programma proposto dalla lista “Noi Moderati” a sostegno del candidato a sindaco del centrodestra Luca Tirabassi alle prossime elezioni a Sulmona.

Di seguito la nota completa.

“Tra i primi interventi concreti che vogliamo realizzare, c’è la valorizzazione dell’area di Porta Napoli. Una zona oggi segnata da spazi sfitti e abbandonati, che può diventare il cuore pulsante della nuova Sulmona. La nostra idea è quella di creare un centro fieristico multifunzionale, con ambienti modulari e accessibili destinati a fiere, eventi, mercati, laboratori e iniziative culturali. Un luogo vivo, nel cuore della città, che generi economia, attrattività e nuova partecipazione. Alla base di questo progetto, c’è una scelta di metodo: la nascita di un consorzio pubblico-privato.

Comune, imprese locali, operatori culturali e turistici lavoreranno insieme per pianificare e gestire questo spazio, garantendo qualità, continuità e visione strategica. Non si tratta solo di riempire spazi vuoti, ma di costruire un polo identitario che dia forza al brand Sulmona e restituisca centralità e dignità a una zona troppo a lungo dimenticata.

Il nostro programma mette al centro una visione chiara e operativa: vogliamo restituire dignità agli spazi pubblici, rilanciare l’economia e la cultura, rafforzare i servizi, curare le frazioni, valorizzare le potenzialità di Sulmona come centro vitale dell’Abruzzo interno.

Non ci limitiamo a denunciare i problemi, ma presentiamo soluzioni pensate per durare nel tempo. Ci impegniamo per una rigenerazione urbana che parta dai luoghi simbolo, come la villa comunale e il centro storico, per restituire alla città spazi curati, sicuri e accoglienti.

Vogliamo ridare forza alla cultura e al turismo attraverso una programmazione stabile, condivisa e ben organizzata. Riteniamo fondamentale intervenire sulle strutture sportive, collaborando con scuole e associazioni per renderle più accessibili e funzionali. Crediamo in una città inclusiva, con servizi migliori per le famiglie, attenzione alla disabilità, spazi verdi attrezzati e una partecipazione civica vera e continua.

Un’attenzione particolare la dedichiamo alle frazioni. Vogliamo ricostruire un rapporto di fiducia con chi abita nei piccoli centri, attraverso incontri periodici, un presidio costante dell’amministrazione e un fondo annuale dedicato a interventi concreti. Le frazioni devono sentirsi parte integrante della città, e non realtà dimenticate. Per noi, ogni frazione è una risorsa, una voce che merita ascolto e risposte.

Quella in corso a Sulmona è una campagna elettorale anomala. I temi reali, quelli che toccano la vita quotidiana delle persone, vengono spesso messi in secondo piano, travolti da dibattiti che poco hanno a che fare con la città. Noi Moderati abbiamo scelto un’altra strada. Una strada concreta, locale, vicina alla gente.Abbiamo deciso di parlare meno di polemiche e più di contenuti, meno di promesse generiche e più di soluzioni. Perché Sulmona non ha bisogno di rassegnazione, ma di fiducia. Non servono lamenti, ma proposte credibili, realizzabili, nate dall’ascolto e dal confronto diretto con chi vive la città ogni giorno.

Ogni proposta nasce da un principio semplice: rimettere la città vera – quella che lavora, cresce, spera – al centro delle scelte politiche.

Nei prossimi giorni racconteremo, punto per punto, la nostra agenda per Sulmona. Si parlerà di questi due progetti in particolare nel prossimo appuntamento con il live sulla pagina Facebook mercoledì 7 maggio ore 21 insieme ai Candidati consiglieri delle liste Noi Moderati e Sulmona al Centro, come avviene ogni settimana”.