VOTO SULMONA: NOI MODERATI VERSO IL 15%, CIVICA AL 13%

SULMONA – A metà scrutinio, quando si è ancora in attesa di dati ufficiali, emerge un dato significativo sulle elezioni comunali che a Sulmona hanno portato all’elezione, al primo turno, del candidato a sindaco del centrodestra Luca Tirabassi.

Secondo i dati forniti dai partiti, la lista di Noi Moderati avrebbe raggiunto circa il 15% e la lista civica Sulmona al Centro sarebbe intorno al 13%.

La vicepresidente del Consiglio regionale e sindaco di Prezza Marianna Scoccia commenta: “Siamo molto soddisfatti per la vittoria del nostro candidato al primo turno e siamo felicissimi per il risultato che si sta delineando per Noi Moderati”.