VOTO SULMONA, OGGI CHIUSURA: BIANCHI, “E’ STATA CAMPAGNA ELETTORALE ENTUSIASMANTE”

SULMONA – “È stata una campagna entusiasmante per il consenso che via via si è andato coagulando intorno a Direzione Sulmona per il quale ringraziamo le concittadine e i concittadini ai quali, insieme ai nostri candidati al consiglio comunale, abbiamo saputo proporre una visione della città credibile e coerente con le prossime sfide che ci attendono ed in linea con i finanziamenti programmati dal Governo e da Regione Abruzzo”.

Lo scrive in una nota la candidata sindaca di Direzione Sulmona Elisabetta Bianchi, che aggiunge: “Ci aspettiamo che dalle urne elettorali possa levarsi il vento di cambiamento e riscossa che la città attende da tempo; Affinché Sulmona possa cambiare direzione, ritrovare sé stessa, il suo spirito di vitalità intellettuale ed il suo decoro urbano; per diventare un luogo migliore, grazie ad una politica intelligente su fonti energetiche, su una tassazione favorevole alla libera imprenditoria e per rivitalizzare il centro storico; per le politiche sanitarie, servizi socio-assistenziali, politiche giovanili, sportive e culturali; per le infrastrutture, per le mobilità, per la salvaguardia degli uffici giudiziari e del terziario; per l’ordinaria manutenzione, per far dire alle famiglie che questa Città è il posto a dimensione di essere umano migliore per far nascere e crescere i propri figli e farli diventare cittadini d’Europa, con il nostro bagaglio di cultura, tradizione ed esperienza del bello; Per fare diventare Sulmona, davvero, la terza città della provincia di L’Aquila e, soprattutto, per cambiare direzione e tornare finalmente in Direzione Sulmona con Elisabetta Bianchi sindaco”.