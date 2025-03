L’AQUILA – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fratelli d’Italia, in relazione all’articolo pubblicato il 9 marzo 2025 da questa testata, smentisce categoricamente le indiscrezioni ampiamente diffuse negli ambienti del centrodestra e del terzo polo, nell’ambito della contesa elettorale in vista delle comunali di Sulmona, limitatamente alla parte in cui si asseriva che il primo cittadino e l’assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri, lavorerebbero ad un appoggio “dietro le quinte” al raggruppamento di centro e civico del professor Nicola Di Ianni, che sarà competitor del candidato del centrodestra e di Fdi, Luca Tirabassi.

Biondi, che è anche responsabile nazionale degli enti locali di Fdi e presidente regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), cala la smentita della notizia definendola “una ricostruzione del tutto infondata” con un metodo inusuale: non lo fa direttamente con una nota stampa o un’intervista, ma con una richiesta di rettifica inviata dall’avvocato di fiducia, Amedeo Ciuffetelli, “nell’interesse di Pierluigi Biondi”.

Un metodo scelto nel bel mezzo di una bufera di ricostruzioni e tradimenti alimentata nel centrodestra e anche in seno ai meloniani.

Il primo cittadino, che prima di diventare sindaco è stato un valente giornalista di questa testata, in un passaggio impartisce al suo ex giornale anche una lezione di deontologia, richiamando al rispetto nei confronti dei lettori: “ci si aspetterebbe – si legge nella nota di Ciuffetelli – che le ‘indiscrezioni’ cui si fa riferimento nell’articolo venissero verificate con maggiore attenzione nel rispetto della deontologia professionale e della correttezza nei confronti dei lettori, attesa la portata gravemente lesiva delle stesse”.

Nella richiesta di rettifica, il difensore sottolinea poi che il “sindaco Biondi non ha mai avuto contatti con il professor Di Ianni”, e rivela che “già domani (ogg ndr) il sindaco Biondi incontrerà l’avvocato Luca Tirabassi, al quale ha garantito fin dall’inizio pieno sostegno e disponibilità, mettendo a disposizione la propria esperienza amministrativa maturata in quasi vent’anni di sindacatura”.

Smentita l’indiscrezione giornalistica che, in quanto tale, non necessitava di un intervento di un avvocato, il dirigente nazionale di FdI non affronta in ogni caso il tema delle forti divergenze dentro il suo partito, a partire dalla guerra in atto da anni con il suo ex vice sindaco, Guido Liris, ex assessore regionale ed oggi senatore di FdI, capogruppo della commissione Bilancio dei meloniani a palazzo Madama e vice segretario regionale del partito in Abruzzo.

A Biondi, che può vantare un’amicizia di vecchia data con il premier Giorgia Meloni, eletta deputata nel collegio L’Aquila-Teramo, negli ambienti nazionali di FdI viene riconosciuto il merito di aver portato a casa, nel 2017, la prima vittoria di FdI in un capoluogo di regione, dando così inizio alla grande cavalcata con la conquista della prima Regione con il presidente, Marco Marsilio.

Successi bissati, a furor di popolo, nel pieno della crescita esponenziale di un partito che ha conquistato con il centrodestra il Governo nazionale con Meloni nel ruolo di premier.

Per questo, a Roma, l’Abruzzo, che pure nel territorio registra una conflittualità molto accesa, viene considerato una vera e propria roccaforte. (b.s. – f.t.)

ECCO LA NOTA COMPLETA

STUDIO LEGALE AVV. AMEDEO CIUFFETELLI PATROCINIO DINANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI

Richiesta rettifica nell’interesse di Pierluigi Biondi

Spettabile Redazione,

con riferimento all’articolo pubblicato in merito alle dinamiche elettorali di Sulmona, dall’ambiguo titolo “voto Sulmona: faide e “minestrone” Avezzano: Biondi e Quaglieri tramano con il terzo polo”, nell’interesse e per conto del Sindaco Pierluigi Biondi si precisa che le ricostruzioni proposte appaiono del tutto infondate.

In particolare, si legge che il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, starebbe “tirando un colpo basso” al candidato del centrodestra, Luca Tirabassi, in accordo con il terzo polo rappresentato dal professor Nicola Di Ianni.

Tale ipotesi, oltre a essere priva di riscontro, risulta smentita dai fatti, atteso che già domani il Sindaco Biondi incontrerà l’avvocato Tirabassi, al quale ha garantito fin dall’inizio pieno sostegno e disponibilità, mettendo a disposizione la propria esperienza amministrativa maturata in quasi vent’anni di sindacatura.

Di contro, il Sindaco Biondi non ha mai avuto contatti con il professor Di Ianni che, qualora interpellato, potrà confermare tale circostanza.

Pur comprendendo che il dibattito politico possa alimentare suggestioni di varia natura, ci si aspetterebbe che le “indiscrezioni” cui si fa riferimento nell’articolo venissero verificate con maggiore attenzione, nel rispetto della deontologia professionale e della correttezza nei confronti dei lettori, attesa la portata gravemente lesiva delle stesse, tenuto conto del ruolo che il primo cittadino riveste all’interno del partito Fratelli d’Italia.

Si chiede, pertanto, una rettifica di quanto affermato nell’articolo e la pubblicazione della presente smentita con adeguata e corrispondente visibilità.

Cordiali saluti. Avv. Amedeo Ciuffetelli