VOTO SULMONA: TIRABASSI, “CENTRODESTRA COESO, LAVORIAMO PER SVILUPPO DELLA CITTA'”

SULMONA – “Abbiamo idee chiare e senza ombre, la nostra è una coalizione ampia ma compatta, che mette in campo proposte credibili, concrete e innovative tese a creare opportunità di sviluppo e a ripristinare una migliore qualità della vita, facendo leva su una visione programmatica e politica che garantisca alla città governabilità e stabilità per i prossimi anni”.

Così Luca Tirabassi, candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali di Sulmona che questa mattina ha illustrato i principali punti del programma nella sede del Comitato elettorale in Corso Ovidio.

Tirabassi è sostenuto dalle forze politiche Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e la lista civica “Sulmona al Centro”, “unite dall’obiettivo di offrire alla città un’amministrazione solida, competente e vicina alle esigenze del territorio”, si legge in una nota a margine dell’incontro.

“Lavoriamo per Sulmona – ha aggiunto -, battendoci per il mantenimento dei servizi e dei presidi, affinché possa essere saldo punto di riferimento per il territorio e polo attrattivo di assoluta eccellenza sul piano turistico e culturale. Lavoro, miglioramento della macchina amministrativa, decoro urbano, riqualificazione delle infrastrutture comunali e strade, manutenzione aree verdi, sostegno alla disabilità e ai soggetti fragili, costante attenzione per le frazioni, per le famiglie e i giovani, per lo sviluppo sostenibile, per attrarre fondi pubblici, attivando una comunicazione diretta tra istituzione e cittadini, dando vita a consulte permanenti per il lavoro, con le imprese, le attività commerciali, le scuole, il mondo dello sport, associazioni e categorie professionali”.

“L’obiettivo – ha spiegato ancora Tirabassi – è migliorare la vita dei nostri cittadini, fornendo opportunità per i nostri giovani che vogliamo restino a Sulmona e siano il motore futuro di una città dal passato glorioso. ‘Lavoriamo per Sulmona’ insieme, per creare opportunità di sviluppo, a vantaggio di nuove aziende, attirando investimenti che possono fruire delle agevolazioni della ZES unica, prestando attenzione anche a quelle esistenti, rendendo più agevole l’accesso e più veloce la definizione delle procedure amministrative, ad esempio snellendo, per quanto possibile, le pratiche necessarie per l’ avvio e l’ esercizio proficuo delle attività commerciali e produttive, così come per l’ occupazione del suolo pubblico. Dare impulso alle opere pubbliche esistenti e programmarne altre per creare processi virtuosi e sinergici tra pubblico e privato e incrementare i livelli occupazionali e l’indotto per la città è tra i nostri programmi”.

“Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando e sono scesi in campo con il cuore portando avanti questa programmazione. Stiamo conducendo la campagna elettorale ascoltando i cittadini, le problematiche, le esigenze e le proposte, andiamo avanti con coerenza, coraggio e determinazione, spinti dall’amore per la nostra Sulmona, che vogliamo torni ad essere una citta rispettata, attraente ed attrattiva come merita”, ha concluso il candidato a sindaco del centrodestra.