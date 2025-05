VOTO SULMONA: TIRABASSI, “RISULTATO STORICO, CITTA’ HA APPREZZATO NOSTRA PROPOSTA”

SULMONA – “È un risultato storico a Sulmona, dove non è mai stato eletto un sindaco di centrodestra al primo turno. È una scelta chiara da parte della città che ha riconosciuto in me un sindaco credibile e affidabile e al centrodestra la capacità di governare per i prossimi 5 anni”.

Lo ha detto il neo sindaco di Sulmona Luca Tirabassi commentando l’esito delle elezioni comunali.

“La città ha apprezzato le nostre proposte, i contenuti e lo stile della nostra campagna elettorale, mai incentrata sulle critiche ma sempre sulle nostre idee”, ha sottolineato Tirabassi.

“Il primo obiettivo sarà ripristinare un volto della città all’altezza della sua storia, partendo dal decoro urbano e dal rilancio socio-economico”.