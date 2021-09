VOTO SUMONA, GERSOLIMO: “SOLUZIONI IMMEDIATE SU PROBLEMA MIASMI COGESA”

SULMONA – Il problema dei miasmi legati agli impianti del Cogesa è stato al centro di un incontro richiesto e ottenuto dal candidato sindaco di Sulmona Andrea Gerosolimo con il presidente del Cogesa Nicola Guerra.

“Abbiamo sempre ascoltato le esigenze della cittadinanza e anche in questo caso ho voluto incontrare il presidente del Cogesa, con la determinazione di risolvere una situazione che sta causando molti disagi e preoccupazioni in particolare ai residenti della limitrofa frazione. Il presidente ha spiegato che la problematica è legata principalmente al danneggiamento della copertura dell’impianto di trattamento dei rifiuti e dell’impianto di bio filtro dello stesso”, ha detto Gerosolimo.

“Il Cogesa, intenzionato non solo ad attivare un’azione di monitoraggio, ha già deliberato il piano di investimenti 2021 in cui, oltre ad una serie di ammodernamenti prevista, è inserito anche l’impianto di bio filtro del TMB, in fase di completamento insieme alla copertura, e a misure idonee atte alla soluzione della problematica”.

“È stato un incontro proficuo: il Cogesa è una realtà imprenditoriale molto importante per il nostro territorio e il centro Abruzzo e confido nel prosieguo di un lavoro intenso condotto in questi anni che, riscontrando buoni risultati con il miglioramento della raccolta differenziata, non dovrà gravare sulla qualità ambientale della nostra città e dei residenti”, ha aggiunto.