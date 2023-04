VOTO TERAMO: 463 CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEL 14 E 15 MAGGIO. IN LIZZA D’ALBERTO, ANTONETTI E MARRONI

TERAMO – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in vista delle elezioni comunali di Teramo del 14 e del 15 maggio prossimi. In caso di ballottaggio si tornerà a votare il 28 e il 29 maggio.

Tre i candidati in lizza: Gianguido D’Alberto, sindaco uscente, per il centrosinistra, Carlo Antonetti per il centrodestra e la civica Maria Cistina Marroni, che è coordinatrice provinciale teramana di Italia Viva. Le liste sono state presentate oggi. I candidati alla carica di consigliere comunale sono 463.

Sette le liste a sostegno di D’Alberto: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Innova Teramo, Teramo Vive, Bella Teramo, In Comune per Te e Insieme Possiamo.

Lo sfidante in rappresentanza del centrodestra Antonetti sono invece cinque: Fratelli d’Italia, Forza Italia-Noi Moderati, Lega, Futuro In e, con dentro i candidati di Azione, AmoTe.

Tre le liste civiche che invece sosterranno Marroni: Teramo protagonista, Azione politica, Teramo sul serio.

LISTE DI GIANGUIDO D’ALBERTO RICANDIDATO SINDACO PER IL CENTROSINISTRA:

LISTA PARTITO DEMOCRATICO

1. Alberto Melarangelo

2. Stefania Di Padova

3. Luca Pilotti

4. Martina Maranella

5. Paolo Rapagnani

6. Ilaria Barnabei

7. Jacopo Di Michele

8. Maria Rita Santone

9. Emiliano Carginara

10. Rossana Caforni

11. Flavia Cantoro

12. Giorgia Cappelli

13. Giampiero Cordoni

14. Marcello De Vecchis

15. Roberto Di Federico

16. Anna Di Francesco in Napolitani

17. Lorenzo Di Francesco

18. Marco Di Marcantonio

19. Giuseppina Di Massimantonio

20. Angelo Falone

21. Barbara Lancione

22. Daniele Maiorano

23. Riccardo Nori

24. Marco Ricci

25. Remo Piccioni

26. Fabiola Ruggieri

27. Stefano Sperandii

28. Marilena Sturba

29. Primo Cretone

30. Luana Sancini

31. Stefano Tarli

32. Edgardo Piantieri

LISTA MOVIMENTO 5 STELLE

1 Ciammariconi Pina

2 Torbidone Valentino

3 Palantrani Guido

4 Calandrini Gianni

5 Santilli Felicia

6 Vittorini Franco

7 Signorile Elena

8 Giancola Giovanni

9 Orsetti Giuseppina

10 Flarà Massimo

11 Paolini Paola

12 Furii Ercole

13 Ferretti Santino

14 Petrella Antonella

15 Iezzoni Angelo

16 Famoso Guglielmo

17 Di Domenicantonio Maria Pia

18 Mazzatenta Rocco

19 Mignogna Carlo

20 Cianci Giovanni

21 Paolini Simona

22 Di Battista Daniele

LISTA INSIEME POSSIAMO

1. Angelozzi Francesco

2. Bacarreza Rocha Delma Danitza

3. Ciapanna Graziano

4. Ciminà Chiara

5. Cocchi Alessandra

6. Core Andrea

7. De Sanctis Ilaria

8. Di Carlantonio Davide detto Davide

9. Di Dario Luciano

10. Di Maurizio Roberta

11. Di Natale Brunella

12. Di Ovidio Antonio detto Toni

13. Di Pietro Marisa

14. Di Provvido Gaetano

15. Falconi Giovanna

16. Falini Sara

17. Filipponi Antonio

18. Lancione Lanfranco

19. Malavolta Luca

20. Olivieri Simona

21. Papa Valentina

22. Quartapelle Luca

23. Ricci Giorgia

24. Rofi Marta

25. Romani Silvia

26. Ruggieri Gilda

27. Schirano Simone

28. Sciamanna Mattia

29. Scipioni Valeria

30. Sistilli Lorena

31. Spinozzi Angelo

32. Verticelli Lucia

LISTA INNOVA TERAMO

1. Amati Manola

2. Armaroli Manola

3. Battisti Felicetta

4. Bucciante Beba Gessica

5. Bucciarelli Franco

6. Conti Pancrazio

7. De Fulviis Clara

8. De Iuliis Natalina

9. Di Bonaventura Bruno

10. Di Donato Walter

11. Di Massimantonio Patrizia Rita

12. Di Matteo Arcangelo

13. Di Michele Emanuela

14. Falconi Silvio

15. Ferretti Evangelista Loredana

16. Filippi Francesca

17. Fracassa Gianluca

18. Grossi Romolo

19. Ippoliti Enrico

20. Maselli Stefano

21. Mattioli Jenni Wendy

22. Melozzi Rosaria

23. Nardini Simona

24. Pace Nino

25. Parisse Paola

26. Rapagnà Jessica

27. Rodomonti Adriano

28. Salamino Antonio

29. Scarponi Gianluca

30. Scauri Maria

31. Susi Giancarlo

32. Verni Chiara

LISTA TERAMO VIVE

1. Simone Baffoni

2. Clementina Berardocco

3. Tania Caprini

4. Sara Ciaci

5. Alessandra Cianci

6. Alessia Coruzzi

7. Arianna De Cesare

8. Valdo Di Bonaventura

9. Normanno Di Gennaro

10. Paolo Di Sabatino

11. Tiziana Di Teodoro

12. Debora Fantozzi

13. Annarita Febo

14. Michela Galassi

15. Danilo Iachetti

16. Rosa Marzicola

17. Sandra Masci

18. Simone Mistichelli

19. Francesca Monaco

20. Vincenzo Nicodemi

21. Marco Pace

22. Piergiorgio Passerini

23. Antonio Petrella

24. Vittorio Puri

25. Michele Raiola

26. Patrizia Russo

27. Federico Santori

28. Alberto Arun Silverii

29. Ivan Speranza

30. Fabrizia Trinetti

31. Giovanna Troiani

32. Gabriele Zavanelli

LISTA BELLA TERAMO

1. Cavallari Giovanni

2. Alizadeh Chetabi Farzaneh (Fari)

3. Bonaduce Rachele

4. Bonavita Lorenza

5. Canofari Paolo

6. Carnessale Giorgia

7. Caterini Luigina

8. Contrisciani Lorenza

9. De Carolis Mimmo

10. De Sanctis Lucio

11. Di Domenico Bianca

12. Di Egidio Paolo

13. Di Eusebio Flavio

14. Di Giacobbe Mario (Pallettone)

15. Di Marco Andrea

16. Di Marco Fabio

17. Di Martino Jean Louis

18. Di Salvatore Antonio

19. Ferri Alessandra

20. Filipponi Massimiliano

21. Fortis Martina

22. Lancione Giovanna

23. Liouras Anastasia (Anastasia)

24. Merlini Vincenzo

25. Pediconi Cristian

26. Rapagnani Mattia

27. Romualdi Roberto

28. Sciamanna Maurizio (Mauz)

29. Serafini Catia

30. Tancredi Ersilia

31. Tullii Miriam

32. Varani Massimo

LISTA IN COMUNE PER TE

1. Flavio Bartolini

2. Lidio Berro

3. Veronica Caterini

4. Chiara Ceci

5. Graziella Cordone

6. Federica De Plato

7. Virginia Di Bartolomeo

8. Pablo Di Crescenzo

9. Valerio Di Giamberardino Sticchioni

10. Valeria Di Giandomenico detta Vale

11. Marika Di Martino

12. Manuel Di Vincenzo

13. Fiorenzo Falasca

14. Tania Giorgini

15. Ilenia Lolli

16. Sandro Manucci

17. Eleonora Marini

18. Marilena Melchiorre

19. Valeria Noceto

20. Bruna Parisani

21. Nadia Ragonici

22. Simona Raschiatore

23. Ilaria Riccioni

24. Domenico Sbraccia Detto Mimmo

25. Samanta Sciamanna

26. Andrea Valerii

27. Gianluca Varrassi

28. Pasquale Vittorini

29. Angela Giovannini

30. Francesca Di Francesco

31. Patrizio Bruni

32. Moreno Di Marco

LISTE DI CARLO ANTONETTI CANDIDATO SINDACO PER IL CENTRODESTRA:

LISTA CIVICA AMOTE

ALTAMURA NICOLETTA MARIA ELENA detta NICOLETTA ANGELINI GABRIELLA ORGANDINA detta GABRI ANGELINI PAOLA BASVILLE MANUEL CIANNARELLA PASQUALE CORI LUCA CRESCENZO CAMILLA CROCETTI ROSARIA D’ANTONIO MATTIA DE ANGELIS CATERINA DE FRANCESCO EMILIANO D’EGIDIO ALESSIO detto DI EGIDIO DIBONAVENTURA CLAUDIA DIBONAVENTURA GABRIELE DI FELICE PAOLA DI FILIPPANTONIO CRISTIAN DI GIOVANNI ALESSANDRO DIMAIO LUIGI DIMARCELLO PIERLUIGI FRANCHI GIANFRANCO GRAZIANI RUGGIERO LAGONIGRO ALESSANDRO PIO detto ALESSANDRO LATTANZI DORIANA MANCINI ANTONIO MELOZZI STEFANO MENEGATTI GIACOMO PALAZZESE FRANCESCA PANCOTTI AMEDEO POMANTE GIANLUCA SALVINI MELANIA SETTIMI GIACOMO SILENZII LORENZO

LISTA FUTURO IN

Umberto Alfonsi – Avvocato, 50 anni Laura Angeloni – Funzionario Azienda Diritto allo Studio Universitario, 55 anni Paolo Brizzi – Imprenditore, 44 anni Massimiliano Carpineta – Imprenditore, 54 anni Rosalba Del Sordo – Impiegata presso azienda privata, 49 anni Alessandro Di Berardino – Impiegato in Azienda privata, 53 anni Fausta Di Berardo – Disability Manager presso la Asi di Teramo, 41 anni Gaetano Di Blasio – Pensionato, Presidente delle Guide Speleologiche d’Abruzzo, 66 anni Stefano Di Filippantonio detto Stefano – Dirigente medico presso la Asi di Teramo, 46 anni Giovanni Di Giacomantonio detto Gianni – Dirigente alla Asl di Teramo, 53 anni Eugenia Di Giandomenico – Laureanda in Lettere classiche e libraia, 28 anni Andrea Di Giovanni detto Andrew – Impiegato presso azienda di servizi e Vocalist, 37 anni Marco Di Giovanni – Ingegnere strutturista, anni 30 Silvia Di Lorenzo – Dirigente medico alla Asl di Teramo, 30 anni Fabrizia Fascioli detta Fabrizia – Impiegata, 37 anni Leonarda Foglia – Avvocata e impiegata amministrativa, 40 anni Franco Fracassa – Pensionato, 60 anni Giorgia Furlan – Psicologa e criminologa, 26 anni Mirella Marchese – Impiegata, 66 anni Francesco Mezzabarba – Infermiere, 32 anni Berardo Nardi – Ingegnere, Responsabile Servizio Tecnico Ruzzo Reti Spa, 63 anni Andrea Natali – Broker Assicurativo, 48 anni Paolo Pierannunzi – Commerciante, 49 anni Caterina Provvisiero detta Katia – Dirigente scolastico, 63 anni Giovanni Battista Quintiliani detto GB- Avvocato, 50 Anni Leda Ragas detta Regas – Arredatrice d’interni, fondatrice Comitato “Scuole Sicure Teramo”, 49 anni Deborah Salvatore – Istruttrice di nuoto e Direttrice impianto natatorio “Acquaviva”, 38 anni Maurizio Salvi – Imprenditore edile, 59 anni Simone Stirpe – Direttore di Banca, 45 anni Pietro Striglioni – Medico Veterinario, 50 anni Cristina Tritella – Direttrice artistica, Ballerina, coreografa e insegnante di danza, 45 anni Silvano Valente – Coordinatore Fisioterapista Adi, 37 anni

LISTA FRATELLI D’ITALIA

1 Mario BALLATORI

2 Ĺuca CORONA

3 Antonella D’ANGELO GALLO

4 Francesco DEL GROSSO

5 Debora DI DAMASO

6 Mara DI DOMENICANTONIO detta Mara

7 Modesta DI FILIPPO

8 Laura Grazia DI FRANCESCO

9 Maurizio DI FRANCO

10 Rudy DI STEFANO detto Rudy o Rudi

11 Monica DI VENTURA

12 Manuela DIVISI

13 Antonio D’ORAZIO

14 Mauro D’UBALDO

15 Stefania FINO

16 Biagio IACHINI

17 Laura LEONE

18 Ignazio MALARA

19 Alessandro MENGOLI

20 Raimondo MICHELI

21 Ezia NARDI

22 Palmina OLIVIERI

23 Patrizia PALLINI

24 Francesca PETRONZI

25 Francesco RONDOLONE

26 Ermanno RUSCITTI

27 Roberta SANTAROLI

28 Mauro SCACCHIA

29 Giulia Rosaria TARASCHI

30 Pasquale TIBERII

31 Alessia VALENTINI

32 Benedetto ZIPPILLI

LISTA LEGA

BAFFONI ANTONELLA TERAMO, 16/11/ 1979 CANZIO ROBERTO TERAMO, 23/04/ 1966 CAPOSIENA COSTANTINO SAN SEVERO (FG), 25/06/ 1982 CIMINI SIMONE GABRIELE TERAMO, 12/05/1994 D’EGIDIO MARIO TERAMO, 04/12/1965 D’EUGENIO NATASCIA GIULIANOVA, 27/01/1974 DI EGIDIO ALESSIA TERAMO, 01/01/1976 DI FRANCESCO ALESSANDRA TERAMO, 14/08/ 1992 DI NICOLA FEDERICA TERAMO, 05/04/ 1980 FERRANTE ITALO TERAMO, 16/ 12/1960 FUGGINI FABRIZIO TERAMO, 13/11/1984 GIOIA CLAUDIA TERAMO, 07/01/ 1976 MICACCHIONI EMIDIO TERAMO, 29/03/ 1965 MILOTTI LUANA TERAMO, 22/ 12/ 1969 MOSCHIONI ERIKA TERAMO, 02/ 11/1985 NARDINI STEFANIA CONTROGUERRA (TE), 20/12/1961 PARTENZA ANDREA TERAMO, 26/ 10/ 1978 PICHINI LUCIO TERAMO, 04/03/ 1961 PIERANNUNZIO DANIELA TERAMO , 17/06/1980 PULITI GIOVANNI DETTO GIANNI TERAMO, 17/03/1968 RABBUFFO BERARDO TERAMO, 15/06/1966 SBROLLA SAMANTHA GIULIANOVA, 10/02/ 1974 SILVINO SIMONA TERAMO, 07/07/ 1970 STIRPARO DOMENICO SIDERNO (RC), 06/08/ 1976 TOMEI GIULIA L’AQUILA (AQ), 09/06/1987 VERZILLI ALESSIA SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), 08/10/1979

LISTA FORZA ITALIA – NOI MODERATI

1 MAURIZIO BROCCOLINI

2 LUCIANO CASOLANI

3 COSTANTINO NINO CIAFRE’

4 MARIO COZZI

5 DOMENICO DE BERARDIS

6 DANIELE DE DOMINICIS

7 ALESSANDRA DE SANTIS

8 TAMARA DE SANTIS

9 CLAUDIO DI BERNARDO

10 GUIDO DI FELICE

11 ERIKA DI GIULIO

12 EMANUELA DI PAOLO

13 IVANA DI PASQUALE

14 FEDERICA DI SABATINO

15 SIMONETTA FABIOCCHI

16 ROBERTO FERRETTI

17 GIUSEPPE GRANDE

18 GIULIA GULMINELLI

19 GIUSEPPE OLIVIERI

20 GABRIELE ORTONI

21 FIORELLA PANETTA

22 MANUELA PANICHI

23 DANILO PAOLUCCI

24 CRISTIAN PERUZZI

25 FRANCESCO RECINELLI

26 PAOLO RIDOLFI

27 CORRADO ROBIMARGA

28 GIUSEPPE NEIVILLER

29 PATRIZIA SICHINI

30 GIULIA NICOLE VACARU

31 EMILIA VALENTINI

32 ASIA VOCONI

LISTE DI MARIA CRISTINA MARRONI:

LISTA AZIONE POLITICA

1 DI BALDASSARRE Domenico Valle Castellana (TE) 04.07.1947

2 BAIOCCHI Maria Grazia L’Aquila 17.03.1975

3 BONADUCE Franca Giulianova (Te) 07.05.1952

4 CAMARDA Damiano Atri (TE) 17.10.2003

5 CANDELORI Michela Atri (TE) 11.07.1986

6 CASERTA Alessandro Giulianova (TE) 25.04.1953

7 CENTORAME Antonio Atri (Te) 17.04.1971

8 CIAFALONI Stefania Teramo 26.12.1972

9 COCCIA Franco Tortoreto (TE) 09.04.1946

10 CORDONI Siriano Teramo 13.01.1956

11 CUPELLI Simone Teramo 30.06.1984

12 DE FLAVIIS Maria Cristina Teramo 12.09.1969

13 DI DOMENICANTONIO Silvia Teramo 10.06.1996

14 DI FRANCESCO Francesca Nereto (Te) 02.10.1972

15 DIODATI Errico Giulianova 26.08.1978

16 DI PIETRO Mara Teramo 07.03.1963

17 D’ORAZIO Elisabetta Teramo 21.09.1966

18 DI TEODORO Osvaldo, detto Osvaldo Teramo 23.04.1957

19 DI TEODORO Valentina, detta Valentina Teramo 26.01.1984

20 FARAGALLI Sara Teramo 26.01.1984

21 FIDANZA Mauro Teramo 14.08.1955

22 FRANCIA Marcello Castelli (Te) 17.04.1949

23 GATTI Piergiorgio Sant’Omero (TE) 09.01.2003

24 MACRINI Alberta Nereto (TE) 14.07.1974

25 MARCHETTI Alessia Cleonice Ascoli Piceno (AP) 21.05.1998

26 MARCI Cesira Teramo 13.02.1972

27 MOUNIR Hakima Mohammedia (Marocco) 06.12.1973

28 NEIVILLER Lucrezia Teramo 29.08.1994

29 PATRIZI Manuela Alatri (FR) 07.05.1975

30 RIZZO Gabriele Poggiardo (Le) 23.01.1973

31 SCARPONE Niki Teramo 17.05.1992

LISTA TERAMO SUL SERIO

Abate Francesca Alfonsi Sandra Bartolini Niki Capriotti Andrea Cipollone Allegra Cipriani Marcella Cresta Giuseppina De Cerchio Erika De Dominicis Giovanna De Remigis Lisa Di Blasio Massimiliano Di Filippo Daniele Di Giovanni Micaletti Marco Di Marcello Rosalba Di Paolo Sara Di Pietro Giacomo Di Vincenzo Jacopo Dragoni Piero Gentile Cinzia Gerardi Mario Guagnoni Piero Lancia Tiziana Pilogallo Anna Puritani Manuel Rastelli Giuliano Romani Attilio Salvatore Massimiliano Taraschi Lina Terzilli Monia Tribuiani Angela Valentini Marisa Zilli Massimo

LISTA TERAMO PROTAGONISTA

1 AMATUCCI Simone Teramo 03.03.2001

2 BAIOCCO Mauro Teramo 08.07.1971

3 BIANCONI Doriana Teramo 28.08.1988

4 CAIAZZA Sabrina Bienne (CHE) 11.03.1984

5 CAVALIERE Luca Varese (VA) 04.08.1996

6 CENTINARO Imeria Teramo 11.11.1957

7 DEL GAUDIO Antonella Napoli 07.08.1972

8 DE VECCHIS Stefano Ascoli Piceno (AP) 29.12.1958

9 DIALLO Ousmane Pikine (Senegal) 31.05.1967

10 DI ANTONIO Fabiola Teramo 12.06.1984

11 DI BATTISTA Davide Teramo 04.02.2001

12 DI CROCE Emiliana Sant’Omero (TE) 24.08.1994

13 DI DIONISIO Loredana Teramo 19.07.1966

14 DI GIACOMO Samuele Teramo 24.04.2001

15 FRATINI Sara Teramo 17.05.1993

16 LAURANTONI Linda Teramo 08.12.2001

17 LUPI Antonio Ancarano (TE) 17.01.1955

18 LUZII Giovanni, detto Luzzi e Luzi Teramo 29.05.1974

19 OLIVIERI Antonella Teramo 01.08.1983

20 PAESANI Lorenza Teramo 09.12.1992

21 PECORALE Maruska Teramo 30.01.1984

22 PERNA Maria Rita Torre del Greco (NA) 15.05.1984

23 PERTICARA Chiara Maria Teramo 09.01.2002

24 RAGONICI Giada Teramo 26.12.1997

25 RAMPA Miriam Teramo 17.04.1965

26 RONDOLONE Federica Teramo 30.11.1994

27 CIPOLLONE Valentina Pescara (PE) 05.10.1994

28 SCARPONE Alessandra Teramo 18.03.1990

29 SCIANNELLA Paola Teramo 15.04.1985

30 SVIZZERO Edoardo Teramo 05.09.2022

31 VECCHIO Giovanna Jemappes (Belgio) 03.05.1957

32 VERZILLI Ivan Teramo 21.01.1987