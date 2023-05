VOTO TERAMO: ANTONETTI, “D’ALBERTO E CENTROSINISTRA ANDRANNO IN PANCHINA, VINCEREMO AL PRIMO TURNO”

TERAMO – “Chi è bravo gioca, chi è meno bravo va in panchina, funziona così nello sport e nella vita. Accadrà tra pochi giorni a Teramo, perché sono certo che vinceremo al primo turno”.

Negli ultimi giorni di campagna elettorale, a suonare la carica, nell’intervista streaming di Abruzzoweb, è il candidato sindaco di Teramo del centrodestra Carlo Antonetti.

“Finalmente, già in queste settimane di campagna elettorale – incalza Antonetti -,, la rassegnazione che sta andando in soffitta e soprattutto si tocca con mano una voglia di cambiamento, di tornare a essere una città attrattiva, centrale sia in provincia che in regione con un collegamento diretto con le istituzioni più importanti, con una macchina ammnistrativa all’altezza della sfida. Sta già tornando l’orgoglio di essere teramani”.

Sulla visita di oggi di Elly Schlein segretaria nazionale del Pd, a sostegno del candidato del centrosinistra, il sindaco uscente Gianguido D’Alberto, Antonetti tira una stilettata, “andrebbe ricordato anche che al congresso D’Alberto ha appoggiato il candidato segretario sconfitto, Stefano Bonaccini“.