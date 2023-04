VOTO TERAMO: ANTONETTI, “RACCONTANO LA FAVOLA DELLA CITTA’ CHE NON C’E'”

TERAMO – “Continuo a sentire, da parte della maggioranza uscente, il mantra dei “cantieri avviati”. Una stucchevole litania elettorale che stride in maniera evidente con la realtà, fatta invece di ritardi, di altri ritardi, di eccessivi ritardi e troppe omissioni. Mai come in questi cinque anni un’amministrazione comunale ha avuto la possibilità di ricevere e intercettare una così grande, impensabile e irripetibile quantità di fondi pubblici dallo stato, dal governo, dall’Europa (PNRR) e dalla ricostruzione post sisma 2016”.

Lo afferma in una nota, Carlo Antonetti, candidato sindaco di Teramo per il centrodestra.

LA NOTA COMPLETA

È, quindi, evidente che il grande tema è quello di capire come e cosa l’amministrazione non sia riuscita a progettare, a realizzare e a intercettare in relazione a fondi che senza alcun merito si è vista potenzialmente attribuire, come d’altronde ogni altro Comune d’Italia. Basti prendere ad esempio la questione della ricostruzione.

A sei anni dal Terremoto del Centro Italia, la bandiera della (non) ricostruzione teramana è il Municipio. Quello vero. Quello di piazza Orsini. Quello con la Sala consiliare che si affaccia sul Duomo.

E’ chiuso da sei anni. Le impalcature che lo proteggono, sono diventate ormai elementi permanenti di arredo urbano, che l’amministrazione attuale, evidentemente incapace di utilizzarle per il loro scopo naturale, ovvero quello di un cantiere avviato, ha trasformato in supporti per manifesti e opere d’arte, quasi a volerne legittimare l’esistenza. E’ inaccettabile.

Il Municipio chiuso è la tangibile manifestazione della totale mancanza di capacità programmatoria e organizzativa di un’amministrazione che ha ricevuto stanziamenti enormi, senza per questo riuscire ad avviare la ricostruzione pubblica. Mentre nei suoi cinque anni, l’attuale amministrazione sbandierava rapporti di cordiale vicinanza con l’allora Commissario Straordinario, arricchendo i social di foto e selfie degli incontri e dei convegni, a Torricella Sicura, ad esempio, veniva totalmente demolito e ricostruito il Municipio, tanto che oggi il Sindaco di quel Comune siede in una sede moderna e funzionale, mentre quello di Teramo occupa ancora l’ufficio di quella sede provvisoria per la quale, tra l’altro, i teramani pagano un affitto. Cito il Municipio quale esempio della mancata ricostruzione, ma è solo una delle ferite aperte in questa città. E’ solo la più simbolica tra le voci di un elenco, lunghissimo, che annovera scuole, palazzi, uffici, tutto un patrimonio pubblico colpevolmente “dimenticato”, che ha prodotto ricadute estremamente negative anche sulla vita stessa e sull’economia del nostro Centro Storico.