VOTO TERAMO: BONACCINI, “CONTINUITA’ A BUON GOVERNO D’ALBERTO”, “DESTRA STA DISTRUGGENDO SANITA'”

TERAMO – “Il sindaco Gianguido D’Alberto ha lavorato bene e ora occorre dare continuità a questa esperienza, perché è giusto premiare il buon governo. Sono contento che si sia fatta qui a Teramo una coalizione ampia, perché bisogna battere la destra, ovunque, che è il nostro vero avversario”.

A suonare la carica in vista delle elezioni comunali di Teramo del 13 e 14 maggio, è stato ieri Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente del Partito democratico arrivato in città per sostenere il candidato sindaco di centro-sinistra e primo cittadino uscente Gianguido D’Alberto.

Gremita la sala polifunzionale della Provincia, dove oltre al candidato sindaco e a molti candidati ad acclamare Bonaccini c’era il segretario regionale e senatore Michele Fina, i consiglieri regionali Dino Pepe e Silvio Paolucci, l’ex parlamentare e consigliere comunale dell’Aquila, Stefania Pezzopane, la presidente regionale del Pd Manola Di Pasquale e la segretaria comunale del Pd, Pamela Roncone.

Dure le parole di Bonaccini contro il centrodestra di Giorgia Meloni: “trovo molto grave che i presidenti di Regione, non abbiano ancora speso una parola pubblica sul taglio che questo governo sta facendo alla sanità pubblica, che un patrimonio di tutti, non è di destra o di sinistra: per la prima volta dopo anni tornerà sotto il 7%, il rapporto tra spesa pubblica del Paese in sanità e il Pil, con addirittura arretramenti previsti nei prossimi anni. È chiaro che senza personale, servizi, con liste d’attesa che si allungano, poi dipenderà dal portafoglio di un cittadino la possibilità di curarsi, mentre noi diciamo forte e chiaro che la sanità assieme all’istruzione deve essere e rimanere un servizio universalistico, e non solo per chi può permetterselo”.

Ha detto il segretario regionale Fina: “Consideriamo molto importante la visita di Bonaccini a Teramo. Alla guida dell’Emilia-Romagna ha dimostrato tutta l’importanza e la necessità della buona amministrazione, valore di cui è diventato giustamente un riferimento. A questo ha saputo unire l’impegno politico nel partito, declinato sempre con generosità e senso di comunità. Politica di qualità e buona amministrazione sono proprio ciò di cui c’è bisogno a Teramo per vincere ancora e confermare la positiva esperienza al governo della città del Pd e del sindaco D’Alberto”.