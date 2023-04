TERAMO AL VOTO CON 3 CANDIDATI SINDACI: D’ALBERTO, ANTONETTI, MARRONI. OGGI PRESENTAZIONE LISTE

TERAMO – Questa mattina alle ore 12 è scaduto il termine per presentare le liste dei candidati alle elezioni comunali negli uffici della segreteria comunale.

I candidati sindaci per il Comune di Teramo sono tre, si tratta Gianguido D’Alberto, esponente del centrosinistra, funzionario regionale esperto per assistenza tecnica, giuridica e legislativa, che punta alla riconferma, Carlo Antonetti, avvocato che corre per il centrodestra e Maria Cristina Marroni, insegnante, candidata civica.

Le votazioni per le elezioni amministrative sono previste per domenica 14 e lunedì 15 maggio con eventuale turno di ballottaggio il 28 e il 29 maggio. In Abruzzo si vota in 31 Comuni di cui 9 nel teramano.