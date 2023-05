VOTO TERAMO: CONTE A SOSTEGNO DI D’ALBERTO, “MERITA BIS, CONTRO I COMITATI DI POTERE”

TERAMO – L’alleanza con il Pd a Teramo “è una concreta possibilità di rafforzare la proposta politica”. “Come Movimento 5 Stelle riconosciamo la validità di Gianguido D’Alberto e siamo assolutamente pronti ad appoggiarlo per il bis. Occorre un’azione improntata alla legalità, al contrasto del malaffare e dei comitati di potere”.

Così il leader M5S Giuseppe Conte, arrivato a Teramo per dare sostegno alla candidatura del centrosinistra del sindaco in carica Gianguido D’Alberto.

E ha aggiunto: “se si condividono gli stessi obiettivi, cerchiamo di raggiungerli insieme, non ci lasciamo distrarre dalle astrazioni. E Gianguido D’Alberto ha lavorato bene e può essere il candidato ideale che ci aiuti a concretizzare i nostri punti: parlo di sanità, di PNRR, parlo di come evitare che molti fondi vadano persi per quelle opere che sarà impossibile riconsegnare entro il 2026. Sono cose a cui teniamo tantissimo e se c’è un amministratore che sappia cosa fare, noi puntiamo su di lui e in questo caso su Gianguido”.

Per il M5S prioritaria anche la sanità, visto che “qui a Teramo c’è una questione ospedale, e all’epoca ci facemmo sentire quando ci fu l’elaborazione del progetto – ha spiegato – Sanità pubblica, quindi: abbiamo toccato con mano cosa significhi distrarre risorse alla sanità pubblica e lasciare che crescano le cliniche private, perché non ce la possiamo permettere”

“Ci mettiamo la faccia per dire ai cittadini cosa vogliamo realizzare e assicuriamo che i candidati che appoggiamo lo facciano, insieme a noi”, ha concluso.