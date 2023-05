VOTO TERAMO: D’ALBERTO ACCLAMATO IN SEDE ELETTORALE, “GRANDE VITTORIA, NEL COLLEGIO DI MELONI”

TERAMO – “Una vittoria costruita giorno per giorno, ben amministrando. Abbiamo trasformato le ambizioni in azione amministrativa che ora proseguiremo”.

Così il sindaco uscente di Teramo, civico di centrosinistra, appoggiato da Pd e M5s, Gianguido D’Alberto, che vola verso la conferma al primo turno, e si dunque recato alla sede elettorale accolto da scroscianti applausi.

Afferma poi D’Alberto: Teramo, non va dimenticato, è il collegio in cui è stata eletta deputata la premier Giorgia Meloni, che non è venuta nemmeno in campagna elettorale. Un dato molto significativo”.

Aggiunge. “questa vittoria conferma la bontà del progetto, siamo diversi dai modelli che non servono la città ma si servono di essa, e che sono stati sconfitti. Una vittoria larga e netta, siamo laboratorio politico, civico e di centrosinistra. e con un occhio alle regionali: occorre costruire in campo largo, i progetto civico regionale deve ora guardare ora a quello che è accaduto a Teramo”