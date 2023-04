VOTO TERAMO: D’ALBERTO, “PALAZZO POMPETTI E’ SIMBOLO DI RESILIENZA E RINASCITA”

TERAMO – “Palazzo Pompetti è l’emblema della resilienza che l’amministrazione ha sviluppato in questi cinque anni. Ieri si è infatti concluso un iter che è stato particolarmente complesso e impegnativo, per via del caos generato da chi ci aveva preceduti e in particolare dall’allora assessore ai Lavori Pubblici”.

Così il sindaco di Teramo e ricandidato Gianguido D’Alberto in una nota.

LA NOTA

Un risultato che potremmo definire storico e che consentirà di portare avanti un progetto di ricostruzione particolarmente impegnativo e delicato su un palazzo di pregio continuando a tutelare, come abbiamo sempre fatto, anche le attività commerciali che insistono al piano terra, che grazie alla soluzione progettuale utilizzata potranno restare aperte durante lo svolgimento dei lavori. Non posso che essere orgoglioso, come sindaco uscente e come candidato sindaco, del lavoro che abbiamo svolto in questi anni.

Quando ci siamo insediati, dopo soli due mesi di mandato, in seguito a una revisione della scheda Aedes, ci trovammo costretti a sgomberare i locali dell’ufficio e trasferirli al Parco della Scienza e, nello stesso tempo, a cercare soluzioni, nel rispetto della normativa e della sicurezza, per tutelare i commercianti in un momento difficilissimo.

Uno smantellamento del genere, improvviso e non programmato, avrebbe annichilito chiunque: invece non ci siamo mai fermati e abbiamo reagito, trovando un percorso, nel pieno rispetto delle previsioni di legge, che coniugasse le esigenze dei privati, che rappresentano la maggioranza della proprietà dell’edificio, con quelle del pubblico.

Questo ci ha permesso, nonostante le difficoltà legate anche alla necessità di riordinare le schede catastali dei locali, che in passato non erano mai state aggiornate, ad arrivare in soli quattro anni a concludere un iter che a breve porterà all’avvio dei lavori.