VOTO TERAMO: FDI, “BUON LAVORO A D’ALBERTO, NOSTRO PROGETTO PER LA CITTA’ PROSEGUE”

TERAMO – “Abbiamo vissuto una esperienza molto intensa non finita come speravamo, ma le competizioni elettorali, come quelle sportive, si vincono e si perdono e si deve accettare il verdetto. Congratulazioni, pertanto, e buon lavoro al Sindaco Gianguido D’Alberto e alla sua coalizione. Immensa gratitudine a tutti i nostri 32 candidati, uomini e donne di infinito valore e alla comunità umana e politica di Fratelli d’Italia”.

Questo il commento al voto, di Marilena Rossi, presidente Provinciale Fratelli d’Italia e Maurizio Di Sabato, coordinatore Circolo Fdi di Teramo.

“Ancora una volta tutti insieme abbiamo sostenuto con determinazione, spirito di gruppo e lealtà il candidato sindaco Avv. Carlo Antonetti, che ringraziamo ancora una volta per essere sceso in campo con garbo e fair play. Anche se il risultato delle urne non è stato quello auspicato, certamente il nostro progetto politico non finisce qui, continueremo il nostro lavoro convinti più di ieri che esiste una Teramo più dinamica”, si legge nella nota.

“Proseguiremo dai banchi dell’opposizione a dare il nostro contributo al governo della città; buon lavoro ai nostri due consiglieri – : Luca Corona e Raimondo Micheli. Ma il nostro ringraziamento più accorato va ai 2878 cittadini che hanno scelto il nostro partito, la seconda lista più votata della coalizione di centrodestra e terza lista di tutta la città. Saremo la vostra voce e le vostre orecchie. Non Vi deluderemo. Noi siamo la coerenza che non è stata mai tradita”.