TERAMO – L’incontro con la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein a Teramo a sostegno del Pd locale e del candidato sindaco Gianguido D’Alberto è spostato al 10 maggio. Si terrà alle 21 in piazza Sant’Anna, in caso di maltempo alla Sala Polifunzionale della Provincia in via Comi.